Ritorna il grande jazz tra big e giovani talenti

‘JazzAForlì – musica per libere menti’ torna per la sesta volta con un programma volto a scoprire il jazz ricco di artisti nazionali e internazionali. Il festival, organizzato dall’associazione culturale Dai de Jazz a Forlì, si caratterizza anche per la diversità delle sue location, dallo storico Naima Club alla Fabbrica delle Candele, ed è pensato per raccontare un genere di nicchia a diversi target di età. A tale scopo, l’associazione ha pensato a eventi extramusicali e legati alla dinamicità del jazz: conferenze, mostre, masterclass e contest, con la direzione artistica di Francesco Bearzatti. L’apertura si terrà il 31 ottobre alle 21.15 al Naima, con protagonista Bill Frisell, icona del jazz moderno che presenterà ‘Four’, un alternarsi di reinterpretazioni di suoi brani noti al pubblico a nuovi suoni. Il prezzo del biglietto intero è di 30 euro, ridotto 25.

Venerdì 1° novembre dalle 21.15 alla Fabbrica delle Candele ‘Inquadratura di composizioni’, evento multimediale a quattro mani a cura del pianista Emanuele Sartoris e del fotografo Roberto Cifarelli, in un dialogo per immortalare l’arte creativa del jazz. Il biglietto intero è di 10 euro (ridotto 8).

Sabato 2 all’Istituto Musicale Masini, alle 10.30, il produttore discografico Ashley Kahn terrà la conferenza ‘The House That Trane Built – La storia della Impulse Records’; e alle 11.30 si esibirà il pianista Fabrizio Ottaviucci. I due eventi sono realizzati in collaborazione con Area Sismica, Fondazione Masini e Liceo Musicale Canova. Alle 17 l’associazione Regnoli 41 ospita il fotografo musicale Luciano Serafini con la mostra ‘Note a margine’, curata da Cifarelli. Ingresso libero.

Si prosegue domenica 3 sempre alla Fabbrica: alle 9.30 masterclass del musicista Ares Tavolazzi per bassisti e contrabbassisti, aperta al pubblico previa iscrizione (alberto.antolini.55@gmail.com). Tra lunedì 4 e martedì 5, alle 21, la stessa location ospiterà il concorso per jazzisti under 35 ‘Largo ai giovani’, per la prima volta aperto ad artisti fuori regione, che si contenderanno il premio di 1.800 euro. L’ingresso è libero. La Fabbrica accoglierà poi mercoledì 6 alle 21.15 il jazzista Jonathan Kreisberg, che si esibirà con il suo Organ Trio di chitarra, organo e batteria. Il biglietto intero è di 10 euro (ridotto 8).

Giovedì 7 alle 21.15 si proseguirà al San Luigi con il concerto ‘Lifetime’ di Karima, ex allieva di Amici che ha poi intrapreso un percorso nel jazz. Intero 15 euro (ridotto 13).

Al San Luigi si terrà venerdì 8 alle 21.15 un incontro musicale tra il celebre gruppo Guano Padano e l’anima del jazz italiano Enrico Rava accompagnato da tre emergenti. L’evento sarà aperto dal giovane sassofonista Marco Marchini: l’intero è 20 euro (ridotto 10). Sabato 9 alla Cantina Morattini alle 17 conferenza dello storico Stefano Zenni ‘In the Beginning Duke’ (ingresso su invito). Si proseguirà poi alla Fabbrica con Giulio Campagnolo & The Jazz Funkers, che suoneranno alcuni brani celebri del jazz. Intero 10 euro (ridotto 8).

La rassegna si concluderà domenica 10 alle 12.30 al ristorante Villa Carpena con il ’Jazz domenica a pranzo’, dove il gruppo Onirica si esibirà in brani multi genere. Il prezzo per il concerto è di 10 euro; pranzo 30.

I biglietti sono disponibili su www.diyticket.it/festivals/80/jazz-a-forli; prenotazioni: info@daidejazz.it o 340.5395208. Abbonamento (tutti i concerti, escluso ’Jazz domenica a pranzo’): intero 65, ridotto 55.

Sofia Vegezzi