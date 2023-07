Ritornano i ‘Rumors’ Due giorni a Santa Sofia con la nuova musica

di Oscar Bandini

Sarà un fine settimana a Santa Sofia all’insegna di ‘Rumors’, il festival organizzato da Rumors Music Blog e Pro loco di Santa Sofia. Venerdì e sabato si svolgerà al Parco della Resistenza la quarta edizione che ha come tema l’haiku, un tipo di poesia giapponese in cui è protagonista la natura. Due serate dedicate all’idea che la musica sia un ponte fra popoli, culture e generazioni.

Venerdì alle 18.30 il via con l’apertura dell’area allestita con food truck e bar; alle 19.30 sul palco Imen Jane con la presentazione del suo libro in collaborazione con l’associazione Sophia in libris, ‘Fatti un’idea. Economia, ambiente, diritti e doveri. 75 cose da sapere per capire come funziona il mondo (Rizzoli Editore). Tra le fondatrici di Will Media, Imen (che propone "uno spazio dove raccontare il mondo che cambia, senza lasciare indietro nessuno"), è una delle divulgatrici di economia e politica più seguite sui social, con quasi 300.000 follower su Instagram.

La musica partirà alle 21 con il cesenate Doansai (Nicolò) che nasce come one-man project, musicista e produttore. Classe 1994, nel 2015 si avvicina alla musica elettronica e alla sua vasta produzione, appassionandosi agli stili musicali degli anni ‘80 e ‘90 e a tutto il mondo dell’home recording. A seguire alle 22,30 la musica dei Delicatoni, un progetto musicale formato da Antonio Bettini (voce e chitarra), Smilian Cibic (synth e tastiere), Giorgio Manzardo (sax) e Claudio Murru (voci e tastiera) nella città di Vicenza. Le loro canzoni parlano d’amore, di sentimenti, di incertezza, di giovinezza e di crescita. oscillando tra il jazz, l’elettronica, soul, psych-pop e musica dance (live). Da mezzanotte Marquis (dj set) e alle 2 Relative (dj set).

Sabato si riparte alle 18,30 con apertura dell’area food truck e bar. Alle 21.30 sul palco Bluem, progetto di Chiara Floris, cantautrice e produttrice sarda classe 1995 che trasforma, prima in Notte e ora in Nou, le leggende della sua terra in pop elettronico. Chiudono la rassegna i liguri Palmaria il duo formato da Francesco Drovandi e Giulia Magnani con il loro pop ipnotico riversato nel primo singolo OdisseaAstronave, uscito lo scorso 16 giugno su tutte le piattaforme digitali per peermusic Italy. Ultimi fuochi con Lorenzo Bitw (dj set) a mezzanotte e alle 2 con Giungla (dj set).

Tra i sostenitori del festival, che propone le nuove tendenze musicali,l figurano Hera, Agrofertil, Rosso Bistrot, Zambelli srl, My Wild Outdoor, Rifugio Trappisa di sotto, Ottica Elementi Visivi, Morelli funghi e tartufi, Vescovo e Trifit Santa Sofia. Media partner: Vista Mare, Grafica Max Penombra e patrocinio del Comune di Santa Sofia. Link evento: http:bit.lyrumors-hai ku2023. I biglietti sono disponibili su @dicefm.