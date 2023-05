Ritorno alla normalità Strade pulite e ’riparate’ Montone sotto controllo

Ritorno alla normalità. Dopo le piogge e gli allagamenti di mercoledì, ieri l’amministrazione comunale ha fatto il punto della situazione nel nostro territorio. Che è stato meno colpito del Faentino, per esempio, ma ha avuto comunque alcune criticità, soprattutto nelle aree lungo il fiume Montone.

"La macchina comunale ha risposto con estrema efficacia all’improvvisa ondata di maltempo – sostiene l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Petetta –. Nella zona di via Isonzo, via Pelacano, via Monte Nero, via Montevodice e via Panessa è intervenuto l’autospurgo per liberare le fogne che si erano riempite di fango trasportato dal fiume. In superficie, le strade sono state in buona parte lavate e ripulite dalla melma con l’impiego di mezzi operatori e diverse persone a terra. Abbiamo poi eseguito la pulizia di bocchette, griglie e pozzetti in una decina di punti critici della città e steso circa 52 quintali di asfalto ‘a freddo’ per ricoprire centinaia di buche e fessurazioni che si erano venute a creare con le intense piogge in una trentina di strade del territorio, tra cui viale Roma, viale Risorgimento, via Lughese, via Firenze, via Somalia, viale Bologna, via Ravegnana e via Bertini". Resta invece ancora chiuso al traffico un tratto di via Zignola, a Villanova, dove si sta lavorando per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza.

Migliorano le condizioni di tenuta del Montone, con il livello dell’acqua che ieri è sceso di vari metri. Sempre ieri gli addetti sono intervenuti nel sottopasso del parco urbano, dove c’era ancora molto fango dopo che l’acqua del fiume si era ritirata.

"In netto miglioramento anche la situazione nella scuola elementare ’Pio Squadrani’, dove si stima che gli alunni possano tornare a mangiare nei locali della mensa già lunedì – conclude l’assessore – . Nell’edificio si era allagato l’intero piano interrato, tra cui due laboratori, quello di informatica e quello di ceramica. Se oggi possiamo dire con una punta di sollievo di esserci lasciati alle spalle il peggio, è grazie anche all’intervento repentino del comitato di quartiere, che ha contribuito in maniera determinante a sgombrare le aule dal fango e dai detriti".