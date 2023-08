Il ritorno a Forlì dal Jamboree: "Una grande esperienza sfidando le avversità"

Forlì, 15 agosto 2023 – È andata in archivio la 25ª edizione del Jamboree, il Raduno internazionale degli Scout che quest’anno ha avuto luogo a Saemangeum, a 200 chilometri a sud di Seul, nella Corea del Sud. Hanno quindi fatto ritorno domenica i 14 ragazzi forlivesi più le loro tre guide che hanno preso parte a questa importante esperienza. Purtroppo, durante la loro permanenza, gli imprevisti com’è noto non sono mancati. Infatti, da subito hanno raccontato che l’organizzazione logistica non è stata delle migliori e poi si è aggiunta la minaccia del tifone tropicale Khanun.

“I primi giorni il caldo ha rappresentato un grande problema a cui far fronte – racconta Giovanni Zappi, 16 anni –, con un’umidità al 90-95% durante tutto il campo, ma pian piano ci siamo abituati, grazie anche ai rifornimenti di acqua ghiacciata che sono arrivati".

Dopo i primi sette giorni passati nel campo a Saemangeum, i giovani forlivesi sono stati spostati in un campus universitario che li ha ospitati insieme agli altri ragazzi italiani, a causa del pericolo rappresentato dal ciclone. Lo spostamento è stato un duro colpo perché ha significato allontanarsi dai ragazzi in arrivo da tutto il mondo – spiega Giovanni –. Per me il fulcro di questa bella esperienza erano state, fino a quel momento, le relazioni umane che avevo instaurato con i miei coetanei provenienti da diversi paesi. Sicuramente al campus la situazione era migliore per quanto riguarda la pulizia, ma questo ci ha tolto l’opportunità di conoscere realtà diverse da quella italiana. Sono comunque felicissimo di aver preso parte a questa esperienza, è stata sicuramente molto formativa, anche se mi è dispiaciuto perdere appunto il mix culturale che si era creato nei primi sette giorni" ha concluso Zappi.

La legge Scout recita: ‘La Guida e lo Scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà’ e c’è chi ha fatto di questa regola il suo motto durante l’esperienza. "Quando ci hanno comunicato che avremmo dovuto spostarci non volevo crederci, pensavo fosse uno scherzo – racconta Lucia Corallini, 14 anni –, ma poi ho accettato e affrontato questo cambiamento insieme al mio reparto, come avrebbe fatto ogni vero scout. L’esperienza al campus universitario l’ho vissuta come un arricchimento, una situazione che ha reso il nostro Jamboree diverso da tutti gli altri".

E se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, l’imprevisto che ha colpito quest’edizione si è rivelato anche un generatore di situazioni positive per alcuni. "Mi è mancata la situazione al campo in cui potersi confrontare con persone di altre nazionalità, ma stare insieme al mio reparto – conclude Lucia – mi ha permesso di consolidare ancora di più le amicizie che ho creato negli anni durante la mia esperienza scout".