Ritratti, al via la grande mostra: "Forlì, in questi vent’anni, ha saputo creare un modello"

L’autoritratto è lo specchio in cui l’arte guarda se stessa: un’idea che si concretizza in ciascuna delle 212 opere che compongono il ricchissimo percorso della ventesima grande mostra del San Domenico, ‘Il ritratto dell’artista’, presentata ieri nella cornice del San Giacomo alla stampa locale e a quella specializzata, giunta da ogni parte d’Italia. Oggi invece è prevista la cerimonia (su invito) prima al teatro Diego Fabbri e poi al museo: sono attesi il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il governatore Michele de Pascale. Domattina dalle 9.30 l’apertura al pubblico.

"Essere qui è un grande orgoglio – ha cominciato Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Carisp, organizzatrice delle grandi mostre –, e questa non è presunzione: è una considerazione che arriva prima di tutto dalla risposta costante del territorio. Vent’anni fa qua non c’era nulla, ed è stato fatto un enorme sforzo, partito dalla creazione di una squadra che ha saputo inserirsi nel contesto e ha perseguito un modello culturale non elitario, ma finalizzato a rendere la cultura fruibile a tutti".

La parola, poi, passa al sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: "Il vero ritratto dell’artista è l’autoritratto di una città che in questi anni è riuscita a raccontarsi in modo diverso rispetto al passato, diventando città d’arte e coinvolgendo i cittadini che sono ormai molto affezionati a questo concetto". Anche Gessica Allegni, assessora regionale alla cultura, spende delle parole per l’anniversario a cifra tonda delle grandi mostre: "Veniamo da vent’anni di grandi mostre che hanno reso Forlì una città di cultura riconosciuta a livello internazionale e, a questo proposito, tengo a rinnovare il sostegno alla Fondazione". Poi, in riferimento al polo museale del San Domenico e del San Giacomo: "Questo luogo rappresenta una grande intuizione e un modo virtuoso di fare sinergia tra tante realtà diverse. Le grandi mostre di Forlì hanno, tra l’altro, il pregio di essere riuscite a coinvolgere tutto il territorio e questo modo di intendere la cultura è una grande opportunità per tutti".

A entrare nel merito della mostra, fornendo ciascuno un flash su quello che si troverà esposto, sono i suoi curatori che si sono dedicati ciascuno a una diversa sezione cronologica. A occuparsi della prima parte, quella dedicata all’arte antica, è stata Paola Refice: "Questa non è una mostra di autoritratti nel senso più tradizionale del termine – comincia –, ma ruota attorno al concetto di immagine di sé attraverso il senso che vi attribuiscono gli artisti. Io mi sono occupata di un periodo storico nel quale l’autoritratto non esisteva e l’artista era considerato alla stregua di un artigiano. Eppure, anche in quei tempi, l’autore amava talvolta nascondersi nella rappresentazione. Un esempio magnifico lo forniscono le monache miniaturiste che, nei codici, ritraggono se stesse, quasi a dire al mondo ‘noi esistiamo’".

Cristina Acidini, invece, ha trattato la nascita dell’autoritratto, avvenuta nel Rinascimento: "Ho esplorato il mondo delle allegorie che hanno in comune uno strumento specifico: lo specchio, oggetto per eccellenza capace di regalare ogni giorno effimeri autoritratti. Si parte con Narciso che si riflette sull’acqua, per arrivare agli specchi veneziani, passando per l’allegoria della Prudenza, raffigurata sempre munita di specchio, perché non si può essere prudenti senza conoscere se stessi e i propri limiti".

L’ultima parte è stata affidata alla cura di Fernando Mazzocca e Francesco Parisi: "In mostra troverete artisti molto noti e altri poco conosciuti – spiega Mazzocca –, tutti a rappresentare un periodo storico, quello dell’età moderna, in cui l’autoritratto esce dai generi conosciuti e diventa mobile, mutevole e assolutamente sorprendente".

La conclusione è lasciata a Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione, direttore generale e artefice del filone espositivo al San Domenico: "La bellezza non si può possedere, solo contemplare: come successe a Narciso, se te ne invaghisci e cerchi di possederla, muori. Questa intuizione ci accompagna per tutta la mostra, mentre vediamo noi stessi e quel che ci circonda, come in uno specchio".