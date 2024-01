Ritratti, note e ricette a Forlimpopoli

Vari gli appuntamenti che animano questo fine settimana forlimpopolese. Si parte oggi alle 16,45 con l’inaugurazione della mostra ‘Tessere di me’ di Rita Benzoni nelle sale del Maf. Prematuramente scomparsa nel novembre scorso, la ravennate è stata un’artista di grande talento. La sua ricerca si è concentrata in particolare sullo studio del ritratto. E la mostra offre proprio una galleria dei suoi ritratti, che guardano spesso al mondo della cultura e dello spettacolo: Federico Fellini, Giulietta Masina nei panni di Gelsomina, Anna Magnani, Charlie Chaplin, Vincent Van Gogh. Come sottolinea il curatore Paolo Degli Angeli: "Rita Benzoni coi suoi ritratti dai dettagli sorprendenti materializza e rende tangibile ciò che altrimenti sarebbe invisibile". ’Tessere di me’ sarà visitabile fino al 25 febbraio nei giorni ed orari di apertura del Maf.

Si intitola ‘Ai tasti!’ il concerto che si terrà alle 21 nella sala Aramini (via Ghinozzi 3) nell’ambito della rassegna Forlimpopoli Folk Club, promossa dalla Scuola di Musica Popolare. A esibirsi l’Ambrosini - Rusche Duo, formato da Marco Ambrosini (nyckelharpa) ed Eva Maria Rusche (pianoforte). I due musicisti guideranno il pubblico in un viaggio dalla musica barocca a quella contemporanea attraverso 135 tasti. Forlivese, classe 1964, Ambrosini ha suonato con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana e varie orchestre da camera, ensemble di musica antica, barocca e contemporanea. Eva-Maria Ruche è nata a Tubinga, Germania, e ha intrapreso lo studio del pianoforte fin dall’età di 5 anni. Studiosa di musica sacra e organo a Lubecca e Stoccarda e si è specializzata in clavicembalo e strumenti storici a tastiera. Ingresso a offerta libera.

Domani alle 15,30 Casa Artusi accoglie il nuovo appuntamento con le Domeniche delle Mariette. Ospite dell’incontro sarà la ricercatrice e nutrizionista Stefania Ruggeri, coordinatrice della ‘Enciclopedia della Cucina Italiana’, progetto nato per iniziativa del Crea (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), con l’intento di documentare il modo con cui noi italiani diamo valore al cibo e raccontare come le ricette presenti nei più importanti ricettari italiani da Pellegrino Artusi a Gualtiero Marchesi possono spiegare i cambiamenti delle nostre abitudini alimentari. Durante l’incontro Ruggeri condurrà, attraverso la descrizione di ricette tratte dai più importanti ricettari italiani e la scelta di brani di alcuni suoi libri, in un viaggio nei cambiamenti nella cucina, nella nutrizione, in una cultura alimentare che evolve nel tempo, ma che mantiene sempre saldi i suoi principi: l’etica e il rispetto per il cibo. A seguire una degustazione in tema. Ingresso libero.

Matteo Bondi