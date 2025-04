‘Ritratti svelati’, inaugura venerdì la mostra dei gemelli Vaccari

Sono le opere degli artisti gemelli Alfonso e Nicola Vaccari le protagoniste dell’esposizione ‘Ritratti svelati’, che apre i battenti questo venerdì nella sala mostre ‘Mario Bertozzi’ di Forlimpopoli. L’esposizione, che è collegata alla grande mostra ‘Il Ritratto dell’artista’ del Museo San Domenico di Forlì, potrà essere visitata fino all’11 maggio. Curata da Davide Boschini, ‘Ritratti svelati’ comprende una ventina di opere – in gran parte dedicate a soggetti femminili - attraverso le quali il ritratto si svela non soltanto per quello che è come presenza fisica, ma anche nella vitalità degli atteggiamenti, delle differenze, degli aspetti caratteriali e intimi segreti, che solo i pittori sanno cogliere attraverso una lettura empatica, quasi telepatica. Inoltre, a completamento del percorso espositivo, saranno presenti tre sculture in ceramica di Otello Turci, che Alfonso e Nicola Vaccari hanno voluto come ospite speciale. In occasione del Vernissage, che si terrà in presenza delle autorità venerdì alle ore 17,30, verrà consegnato ai presenti un segnalibro a tiratura limitata, realizzato con il contributo della Bottega Artigiana-Timbrificio di via Leone Cobelli a Forlì.

ma. bo.