Ritrovata la ragazzina scomparsa. Ma il padre presenta una denuncia

È stata ritrovata ieri in buona salute Anna Maria Costan, la 14enne scomparsa una decina di giorni fa. La ragazzina – secondo quanto emerso – sarebbe stata ritrovata a Forlì nell’appartamento di una giovane ragazza maggiorenne, dove dove avrebbero trovato alloggio altre minorenni. I contorni della vicenda restano però tutti da chiarire. Tanto che in queste ore stanno indagando i carabinieri del comando provinciale. Il padre di Anna Maria, Samuel, che aveva due giorni fa fatto un appello al Carlino per cercare aiuto nelle ricerche, nel pomeriggio di ieri avrebbe firmato una denuncia con rilievi di natura penale al momento contro ignoti.