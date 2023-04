Ritrovo a Collina Aperitivo di beneficenza e messa nel nome di Ettore

Ricorre domani il 13° anniversario della morte di Ettore Capacci, deceduto nel 2010 a soli 26 anni in seguito a un incidente stradale in moto. In memoria di Ettore, grazie ai contributi di tanti fra amici e conoscenti, e non solo, è stata creata l’Associazione Forlivese ‘Ettore – Un sorriso per l’Africa’ che ha realizzato in Tanzania un ospedale di maternità e pediatria presso la parrocchia di Kisawasawa.

La struttura era di estrema necessità per il paese, visto che altri ospedali del genere si trovavano alla distanza di alcune ore di auto. Questa clinica è diventata così una grande risorsa per Kisawasawa sia per la sala operatoria sia per gli ambulatori, in particolare a favore degli alti numeri di nascite di bambini. Nel marzo scorso tre medici ed un’ostetrica si sono recati presso questo centro sanitario per fare formazione al personale impegnato nella struttura. Nel gennaio 2023 si è recata in Tanzania anche Carla Nannetti, madre di Ettore Capacci, la quale racconta di aver trascorso "giornate indimenticabili dentro il centro sanitario: ogni giorno nascono bambini e altri vengono ricoverati per curare le malattie tropicali".

Sono stati momenti intensi e ricchi di forti emozioni che non si dimenticheranno mai. "Tutti gli abitanti hanno una cosa in comune – aggiunge Carla –, un sorriso stampato sul viso che toglie il fiato e che scalda il cuore. Il loro vivere, semplice e povero ma allo stesso tempo gioioso, è impossibile trovarlo nella nostra quotidianità e tanto meno capirlo se non lo si vive. Noi volontari abbiamo toccato con mano le abitudini del luogo, vivendo con loro e come loro. In Africa è sempre più quello che si riceve di quello che si dona".

Un evento in memoria di Ettore Capacci si terrà domani per l’anniversario della scomparsa: prima vi sarà alle 17 la celebrazione della messa presso la chiesa di Sant’Apollinare in Collina (via Violina 12), poi per chi vuole partecipare un momento conviviale: un aperitivo di beneficenza con un ricco buffet, dalle 18, sempre presso la stessa chiesa la quota, a sostegno dell’ospedale in Tanzania, è di 25 euro a persona (gratis per i bambini).

r. r.