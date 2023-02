Rivista turistica online omaggia Castrocaro

Castrocaro finisce sotto i riflettori di Latitudeslife.com, rivista online dedicata al settore turistico. Nelle pagine virtuali della sezione ‘weekend Italia’ è possibile apprezzare l’ampio dossier sulla città del Campanone: un vademecum impreziosito da belle foto e suggerimenti di viaggio. ‘La Romagna Toscana. Esperienze d’autore fra Castrocaro e l’Appennino’ è il titolo dell’articolo che accompagna il lettore in un "mondo fatto di filari, colline, piadine, monumenti e esperienze uniche’. In una terra "nota per il festival canoro, sconosciuta per le bellezze rare: una cittadina con due centri e un solo municipio, equidistante". Da scegliere per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna "della natura, del buon cibo, del vino, dei tartufi, degli itinerari bike, delle terme e del Grand Hotel". Un’avventura che si dipana attraverso la storia e dunque le alterne vicende della millenaria fortezza sulla rupe, da cui nelle giornate limpide è possibile vedere il mare. "Da lasciare momentaneamente alle sue brezze e all’eco dei villeggianti fra gli stabilimenti e gli alberghi chiusi", per addentrarsi in quel "tanto di bello e interessante da fare e vedere" a Castrocaro e dintorni in tutte le stagioni, "anche quando le brume d’inverno ammantano boschi e filari, circondano le pievi, corteggiano ponti di pietra e accarezzano torrenti selvatici". Si entra poi nella magia delle acque "miracolose" e nella mondanità del Festival, nell’escursionismo "fra colli, tortuose valli e monti dell’Appennino, sulle orme di Dante fuggiasco".

Francesca Miccoli