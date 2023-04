Rivoluzione appalti Il Comune: "Pnrr, saremo più veloci Bene il nuovo codice"

Si è parlato del nuovo codice degli appalti, entrato in vigore dall’inizio di questo mese, e delle sue ricadute sul territorio durante l’incontro che si è svolto in Comune e che ha visto gli amministratori coinvolti in un confronto con le associazioni di categoria. Nello specifico, oltre al sindaco Gian Luca Zattini e agli assessori Vittorio Cicognani (con delega ai lavori pubblici), Paola Casara (attività economiche) e Maria Pia Baroni (legalità), erano presenti Franco Sassi e Giovanni Calzolari di Ance, Mirco Coriaci di Confcooperative Romagna, Massimiliano Manuzzi di Legacoop Romagna, Davide Ceccato di Confindustria Romagna, Marco Lucchi di Cna Forlì e Luigi Bandini di Confartigianato.

"Abbiamo voluto convocare questo primo incontro per mappare eventuali criticità, capire cosa realmente comporti per le nostre imprese e gli enti locali l’applicazione e l’entrata in vigore del nuovo codice che, nelle intenzioni, si pone come facilitatore nel percorso di attuazione del Pnrr", ha spiegato l’assessore Vittorio Cicognani. "Dal nostro punto di vista, il nuovo codice è molto apprezzabile – ha aggiunto il sindaco Zattini –. Il nostro è un territorio caratterizzato da imprese sane, serie e competenti. Questa nuova modalità di gestione delle gare ci dà la possibilità di essere più vicini alle aziende del territorio e di accelerare le procedure collegate al Pnrr che, di questo passo, rischia di tradursi in un pericoloso autogol".

Il riferimento è ai ritardi denunciati dal Governo un po’ in tutta Italia: salvo proroghe, i cantieri non terminati entro il giugno 2026 perderanno i finanziamenti promessi. Nei giorni scorsi, invece, proprio sul Carlino, gli assessori Cicognani e Marco Catalano (che ha la delega specifica al Pnrr) avevano rivendicato di essere nei tempi previsti.

Nel corso dell’incontro in municipio è emersa da più parti la necessità di porre attenzione al tema del subappalto a cascata e a quello della giusta retribuzione alle imprese che operano a livello locale e si aggiudicano gli appalti. Le associazioni hanno sollecitato un cambio di mentalità in contrapposizione alla logica del massimo ribasso, per rendere il giusto merito a quegli imprenditori che investono in capitale umano, professionalità, sicurezza e legalità. È emerso, in generale, un giudizio positivo rispetto al nuovo codice e agli obiettivi che si prefigge di raggiungere. Le associazioni hanno espresso particolare apprezzamento rispetto all’automatismo della revisione prezzi e alla digitalizzazione delle procedure di gara.

Quello di ieri – hanno assicurato gli amministratori – è stato il primo di una serie di incontri che l’amministrazione comunale si propone di portare avanti con associazioni, sindacati, ordini professionali e stakeholder per approfondire il tema del nuovo codice dei contratti, sfruttando il margine di manovra degli enti locali.