Rivoluzione digitale A 32 anni fonda un’azienda in Spagna: "Vodafone tra i clienti"

di Maddalena de Franchis

Da Forlì è volato a Madrid per lanciare, sui mercati spagnolo e portoghese, i servizi di Conectacy, la startup innovativa da lui fondata nel settore della telefonia e, più in generale, della comunicazione in rete. Di recente ha partecipato al Mobile World Congress 2023 a Barcellona, uno dei più importanti appuntamenti fieristici, a livello mondiale, sulle tecnologie mobili. Non si ferma mai, il 32enne forlivese Gian Marco Boschi.

Dopo aver lasciato il posto da consulente commerciale e accumulato varie esperienze lavorative all’estero (dal Portogallo a Israele, fino a Singapore), lo startupper si era già fatto conoscere in Romagna per aver dato vita, assieme al cesenate Luca Legni, a Wait4call. Nata nel 2020 e incubata da Cesenalab – l’acceleratore di imprese innovative del Comune di Cesena – Wait4call (letteralmente, ‘attendi la chiamata’) è tuttora la prima piattaforma di ‘digital audio advertising’ in Italia. L’applicazione offre alle aziende l’opportunità di effettuare campagne pubblicitarie audio, da trasmettere durante una qualsiasi telefonata da smartphone, mentre l’utente è in attesa di risposta dal proprio interlocutore. L’utente che ha scaricato l’app, quindi, ascolta pubblicità in base alle proprie preferenze, guadagnando un compenso in denaro per ogni spot ascoltato; l’azienda, dal canto suo, potrà raggiungere il pubblico potenzialmente interessato ai suoi prodotti o servizi.

La nuova avventura di Boschi si chiama Conectacy: la startup ha l’obiettivo di diffondere in Spagna e Portogallo i prodotti di Technacy, azienda cervese – fondata da Vittorio Foschi, che attualmente riveste il ruolo di amministratore delegato – nota per aver messo a punto un ecosistema di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per le comunicazioni. Tra i clienti di Technacy ci sono colossi del calibro di Vodafone Italia, Telecom e Fastweb.

La penisola iberica è il primo importante mercato estero per i prodotti di Technacy, che ora intende guardare oltreconfine: il ‘cavallo di battaglia’ dell’azienda è l’applicativo Netmon, una piattaforma che consente il controllo del traffico dati generato dalle sim aziendali installate in smartphone, tablet, eccetera. Proprio per favorire una maggiore diffusione in quel mercato, è stata creata un’azienda ad hoc: Gian Marco Boschi, che ha contatti stretti con Technacy fin dall’avvio di Wait4call, è sembrata la persona giusta per portare avanti l’iniziativa.

"A Madrid abbiamo già siglato le prime partnership con due primari operatori iberici, il portoghese Altice e Vodafone Spagna, con cui saremo operativi a brevissimo", racconta Boschi. "In fiera, in questi giorni, ci stiamo presentando alle compagnie di telecomunicazioni di tutto il mondo: puntiamo sulla gestione della connettività, la vera frontiera degli anni a venire. Ormai ne siamo tutti consapevoli: senza la connessione dati, qualsiasi dispositivo elettronico, anche il più costoso o accessoriato, non vale praticamente nulla. Sarà importante, dunque, acquisire la leadership nei servizi di controllo e gestione del traffico dati".