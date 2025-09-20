Rivoluzione su due ruote. Bici, 1.000 prelievi al mese. Nel 2024 aumento del 172%

Muoversi in città in bicicletta sta diventando sempre più facile, divenendo un’ottima alternativa all’uso dell’auto negli spostamenti all’interno del perimetro urbano. A dare i numeri di questa rivoluzione è l’assessore all’ambiente e alla viabilità, Giuseppe Petetta, che presenta le 14 stazioni di bike sharing e i 145 km di Bicipolitana nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. "La Forlì del futuro, che sta prendendo forma attraverso i tanti cantieri cofinanziati dal Pnrr che vedranno progressiva definizione e conclusione entro la prossima estate, mette in primo piano la qualità della vita dei suoi cittadini, – spiega – promuovendone la sicurezza, la comodità, l’efficacia e l’economicità negli spostamenti quotidiani".

Uno degli obiettivi del Piano è incrementare del 4% entro il 2030 i movimenti su due ruote nel territorio. "Per raggiungere questo traguardo, il Comune, in collaborazione con Forlì Multiservizi Integrati – continua l’assessore –, sta mettendo a disposizione dei forlivesi sempre più strumenti e opportunità che rendono facilmente fruibile, vantaggioso in termini di costi e tempi e sostenibile per l’ambiente, l’uso della bicicletta. Il Bike Sharing è un servizio che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare e sfruttare con sempre maggiore continuità". I prelievi di bici dalle stazioni sono aumentati del 113% nel 2023 e del 172% nel 2024, attestandosi, nella primavera ed estate di quest’anno, oltre i 1.000 utilizzi mensili. Sono complessivamente 174 le biciclette che 7 giorni su 7, dalle 6 alle 24, sono a disposizione per gli spostamenti in città. Le postazioni sono 14, comprese le ultime due nel parcheggio Lombardini (6 bici) e Manzoni (7). Ognuna di queste mette a disposizione bici dotate di seggiolino per il trasporto dei bambini. Sei stazioni sono coperte dal servizio di videosorveglianza: Porta Schiavonia, piazzale della Vittoria, piazza Saffi, piazza XX Settembre, San Domenico e Lombardini. L’abbonamento è gratuito e vi si accede scaricando l’App Weelo e registrandosi con il codice Tplbikefo. Si beneficerà di un credito di 5 euro utilizzabile per gli spostamenti, sempre gratuiti per i primi 30 minuti. "Il Bike Sharing è una delle due componenti strategiche del Biciplan del Comune – conclude Petetta –. L’altra è la rete capillare di percorsi e piste ciclabili integrate, facilmente identificabili per colore, direzione e segnaletica, attraverso i quali è possibile raggiungere ogni quartiere, dal centro alla periferia. Attualmente il sistema conta 15 linee ed è lungo 145 km. L’obiettivo è estenderlo fino a 192 attraverso ciclabili progettate o già in via di ultimazione come quella di viale Corridoni. Entro l’estate 2026 si aggiungeranno altri 13 km".

Matteo Bondi