Roberta Cappelletti in tv con Fabio De Luigi

La star del liscio Roberta Cappelletti in questi giorni è tra i volti protagonisti di un nuovo programma in onda sulla piattaforma streaming di Amazon inel programma ‘Amazing - Fabio De Luigi’, il nuovo show di Amazon Prime Video che vede alla conduzione, appunto, l’attore De Luigi. E’ stata la produzione Fremantle a chiedere a Roberta Cappelletti (già concorrente lo scorso anno del talent ’The voice senior’) di fare parte della giuria per il programma, a cavallo tra documentario, reality show.

Il programma, una sorpresa dopo l’altra, riesce a ricreare un’atmosfera quasi felliniana che ben si adatta alla cantante.

L’episodio ‘Le Origini’, dove compare Cappelletti, è girato al Grand Hotel Palace a Roma: qui Fabio De Luigi accompagna il pubblico alla riscoperta del ballo liscio, nel quale si cimenta proprio l’attore originario di Sant’Arcangelo di Romagna, accompagnato da un’insegnante e suportato da un’orchestra da ballo presentata da Daniele Perini. In giuria, ad assegnare un voto a De Luigi, c’è proprio Roberta Cappelletti.

Fabio De Luigi si è detto entusiasta della partecipazione di Roberta Cappelletti in questo cameo come simbolo del ballo liscio e della romagnolità. ‘Amazing’ si classifica già ai primi posti in termini di visualizzazioni sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video.