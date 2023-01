Rocca, appello della Fraternita di Misericordia: "Giovani, venite a fare servizio civile"

"Il Servizio civile in Misericordia è un’opportunità che cambia la vita, scegli di esserci". È questo l’invito rivolto pubblicamente dalla Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano ai giovani tra i 18 e i 29 anni per svolgere il servizio civile presso il benemerito sodalizio: quattro i posti disponibili. Le domande vanno presentate entro venerdì 10 febbraio. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la Fraternita di Misericordia di Rocca (tel. 0543.950043 o scrivendo una mail a [email protected]). Coloro che parteciperanno al progetto, riceveranno l’importo mensile di circa 450 euro.

Spiega il nuovo governatore della Fraternita di Rocca, Giovanni Lukaszczyk, subentrato a Maria Grazia Romagnoli, che ha prestato il suo servizio come governatrice per dieci anni: "Svolgere il servizio civile presso la nostra struttura è un’occasione di crescita umana, all’insegna dell’aiuto al prossimo. Si vive un’esperienza che davvero cambia la vita. Quindi rivolgiamo il nostro appello ai giovani di Rocca, di tutta la vallata del Montone e di Forlì". La Misericordia è sorta nel 1969, grazie all’attenzione per il sociale dell’allora pievano del paese, don Luigi Maretti, a cui è attualmente intitolata. Fanno parte della Misericordia 90 iscritti, cui si devono aggiungere quattro autisti dipendenti e un’impiegata amministrativa. Spiega il neo governatore Lukaszczyk: "La Misericordia di Rocca opera in convenzione con l’Ausl Romagna h 24, con un infermiere della stessa azienda e con tre ambulanze, che svolgono anche i servizi secondari per 15 ore settimanali per i cittadini di Rocca".

La Misericordia è dotata anche di un fuoristrada e di altre due auto che sono affidate al Gruppo socio-culturale, formato da volontari in gran parte anziani che svolgono trasporti sanitari sempre per chi, sprovvisto di mezzi propri, deve recarsi nelle strutture socio-sanitarie a Forlì e altri luoghi, come per esempio per fare la dialisi.

Quinto Cappelli