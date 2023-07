Rocca, Assirelli presenta ’Tettonica’

Nell’ambito della rassegna ‘Caffè letterario’, organizzata davanti al bar Caprera di piazza Garibaldi a Rocca San Casciano, alle 20.30, sarà presentata la graphic novel ‘Tettonica’, di Sofia Assirelli, disegnata da Cristina Portolano, edita da Feltrinelli Comics. L’autrice sarà intervistata da Vincenzo Bongiorno, organizzatore della rassegna, insieme a Marcella Bandinelli. È il 1997, il mondo non sa di essere sull’orlo della crisi ed è un’altra la tragedia alla quale la dodicenne Maria Bandini rivolge i suoi pensieri: la totale e ostinata mancanza di seno. Fino a che non spunterà, è convinta che non potrà attirare le attenzioni di Samu, che come ogni estate trascorre le vacanze nel minuscolo borgo in cui Maria vive e che si anima solo quando arrivano ‘i forestieri’. Di fronte all’ennesimo rifiuto, Maria decide di passare agli estremi rimedi. Sofia Assirelli, 37 anni, originaria di Portico e di padre rocchigiano, diplomata al liceo scientifico a Forlì e laureata in Scienze della comunicazione a Bologna, ha frequentato il Centro sperimentale di Cinematografia a Milano, ha vissuto a Roma e si è stabilita a Bologna. Ha firmato cortometraggi, documentari, serie televisive e film, fra cui ‘Tutto può succedere’ e ‘Chiamami ancora amore’ per Rai1, mentre per Rai 2 ‘L’ispettore Coliandro’ e ‘La Porta Rossa’.

Quinto Cappelli