Rocca celebra il miracolo della Vergine delle lacrime

di Quinto Cappelli

Un centinaio di bambini, tutti con un fiore in mano come omaggio, poi ancora il gruppo scout al completo, i rappresentanti dei consigli pastorali di Dovadola, Rocca, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe, il sindaco del paese e tutte le organizzazioni della parrocchia al completo: è questa la lunga lista delle realtà che hanno partecipato domenica alle celebrazioni solenni in occasione dei 500 anni a ricordo del pianto della Madonna delle Lacrime che ebbe luogo nell’omonima pieve di Rocca San Casciano. La giornata è stata celebrata insieme al vescovo diocesano, monsignor Livio Corazza. I festeggiamenti religiosi, però, non sono ancora terminati e proseguiranno oggi, giorno esatto in cui ricorre l’anniversario del prodigio..

A un anno dal suo ingresso in parrocchia, il parroco don Giovanni Amati, ha salutato il vescovo, sottolineando il cammino che stanno facendo le comunità cristiane di Dovadola, Rocca, Portico, Bocconi e San Benedetto. I cinque paesi, infatti, sono tutti guidati da un solo parroco, aiutato dal suo vice, don Rudy Viscarra, e sono "unite in una sola Unità pastorale e con un unico consiglio pastorale", anche se le comunità restano formalmente configurate come singole parrocchie dal punto di vista giuridico.

La solenne celebrazione eucaristica è stata animata dai bambini che hanno sfilato con i loro fiori in mano e dal coro parrocchiale che si è esibito in diversi canti.

Stando alle cronache che risalgono ai tempi del miracolo delle lacrime, "la mattina del 17 gennaio 1523, alcune persone erano raccolte in preghiera davanti all’altare della Madonna, quando, sollevando lo sguardo, s’accorsero che dagli occhi della Vergine scendevano lacrime abbondanti. Accertatisi della realtà del fatto, avvertirono altre persone ed in un batter d’occhio il popolo corse alla chiesa. Il pianto durò cinque ore".

A quel punto, arrivate sul posto tutte le autorità, il commissario della Romagna Toscana e podestà del luogo, come prima cosa fece togliere l’immagine dal tabernacolo, "per controllare se ci fosse stata alcuna fraude e fu veduto da tutti non essere ivi fraude alcuna". A testimonianza del fatto, i dieci maggiorenti della città firmarono un verbale dei fatti.

Durante l’omelia il vescovo Corazza ha spiegato ai fedeli presenti il significato della lacrime della Madonna, attualizzandolo: "sono versate per il male sempre presente nel mondo, fra cui le guerre, come ora in Ucraina e in altre parti del mondo, nelle famiglie e nella società. Maria però asciuga anche le nostre lacrime, come noi dobbiamo fare gli uni con gli altri".

Al termine don Giovanni, dando gli avvisi, ha scherzato sul pianto della Madonna della Lacrime di Rocca: "ha pianto perché sapeva bene in anticipo che 500 anni dopo sarei arrivato io a Rocca come parroco".

Le celebrazioni religiose culmineranno e termineranno oggi con la messa che si terrà alle 10 e poi ancora alle 20.30. Si proseguirà, poi, con la recita del rosario alle 15.30, seguita dall’offerta delle candele e, infine, dall’adesione alla Compagnia della Madonna.