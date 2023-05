Rocca, dal 2020 abitanti in aumento "Il progetto ‘Cambia Vita’ ha inciso"

di Quinto Cappelli

"I dati che emergono dall’anagrafe del Comune di Rocca San Casciano degli ultimi anni sono incoraggianti". Lo sostengono i promotori del progetto comunale Cambia Vita, che da tre anni propone una settimana gratis di "vita rocchigiana’ alle famiglie e alle persone che da tutta Italia vogliano, appunto, cambiare vita e trasferirsi nella cittadina della valle del Montone.

Spiegano i responsabili, coordinati dal vicesindaco Lucio Giorgini e dall’amico di Rocca Vincenzo Bongiorno, sotto la supervisione del sindaco Pier Luigi Lotti: "Infatti, fino al 2020 e per tutti i quindici anni precedenti, l’anagrafe comunale aveva sempre e solo registrato il segno meno, un calo demografico inesorabile che aveva portato il nostro comune a scendere sotto i 1.800 abitanti. Ma nel biennio 2021 e 2022 la tendenza si è invertita e la popolazione è tornata a crescere".

Ed ecco le cifre: "Numeri alla mano, il saldo positivo del 2021 era stato di più 24 residenti, quello del 2022 è stato di più 18, per un totale quindi negli ultimi due anni di più 42, elemento che ha riportato la popolazione residente di Rocca sopra la soglia dei 1.800 abitanti". Secondo i promotori, "il Progetto Cambia Vita, avviato nel dicembre 2019, sta attuando una ‘rivoluzione copernicana’, come comunicazione del vivere in un paese". E aggiungono: "Ci è parsa chiaro fin da subito la necessità di trasmettere il plus della vita in paese, i vantaggi di cui si può beneficiare come qualità della vita, che superano abbondantemente gli aspetti negativi. Questa nuova mentalità, sempre più fatta propria da Rocca San Casciano e dai suoi abitanti, crediamo abbia inciso sui positivi numeri dell’anagrafe".

I dati positivi "sarebbero il frutto di un lavoro di squadra che sempre di più sta coinvolgendo tutta Rocca. Si è creato un clima di operosa collaborazione, di cui il Progetto Cambia Vita è stato a suo tempo ispiratore, promotore e che continua tuttora a coltivare e sostenere".

Il progetto va avanti consentendo di offrire ancora gratuitamente per una o due settimane una casa a chi voglia provare la vita abitando nel territorio comunale di Rocca San Casciano. In quasi tre anni di attività, la segreteria (info: 331.7487074 e 340.5434038, [email protected]) ha ricevuto oltre mille mail e innumerevoli telefonate, da tutta Italia, di persone interessate ad avere informazioni e in molti casi a valutare di trasferirsi nel paese della Valle del Montone. Il progetto è sostenuto da vari enti e associazioni fra cui Confedilizia Forlì-Cesena, Associazione Culturale Tradizioni Acquacheta e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.