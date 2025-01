Rocca delle Caminate aperta al pubblico da domani a lunedì

Il periodo delle festività è ideale per visitare Rocca delle Caminate, ex residenza estiva di Benito Mussolini, che si trova a Meldola in Strada Meldola - San Colombano. Si potrà conoscere da vicino la storia dell’edificio domani, domenica e lunedì. Gli orari di vista sono i seguenti: dalle 10 alle 19, con l’ultimo ingresso alle ore 17.30. Invariate anche le tariffe

d’ingresso: 7 euro (fino a 12 anni ingresso gratuito): i giovani dai 12 ai 18 anni e gli over 65 possono accedere con il biglietto ridotto di 5 euro, mentre le persone diversamente abili e i loro accompagnatori usufruiscono dell’ingresso gratuito.