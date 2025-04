Rocca delle Caminate aperta e visitabile per le vacanze di Pasqua

Si potrà visitare la Rocca delle Caminate (Meldola) sabato 19 aprile, domenica di Pasqua e a Pasquetta. Gli orari sono i seguenti: 10-19 con ultimo ingresso alle 17,30. Tariffe: 7 euro (gratis fino a 12 anni e per disabili e accompagnatori), 5 euro per i giovani dai 12 ai 18 anni e gli over 65. Per la visita è disponibile il percorso composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda le vicende del Novecento (scaricabile gratuitamente da Appstore e Google Play).