Rocca delle Caminate aperta per le feste: ecco gli orari

La Rocca delle Caminate a Meldola sarà aperta al pubblico durante le festività natalizie oggi, domani, martedì 26 dicembre, sabato 30 dicembre, domenica 31 dicembre, sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio dalle 10 alle 17,30. Rimarrà invece chiusa il 25 dicembre, giorno di Natale e successivamente rimarrà chiusa anche nei weekend, fino alla riapertura primaverile, a metà marzo. In occasione delle festività natalizie, presso la Rocca, è stata realizzata un’originale allestimento natalizio. I costi variano da 7 euro (fino a 12 anni ingresso gratuito) ai 5 euro per i giovani dai 12 ai 18 anni e gli over 65, mentre le persone diversamente abili e i loro accompagnatori usufruiscono dell’ingresso gratuito.

"Per tutti coloro che saliranno alla Rocca è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature – precisano i gestori – divise in due parti: la prima racconta la storia dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento. Inoltre è disponibile la APP denominata ‘Rocca delle Caminate’, ricca di informazioni e immagini al fine di approfondire i contenuti del percorso culturale: in più può essere utilizzata anche come audio guida, attivabile tramite QR Code di fronte ad ogni postazione del percorso stesso. La rocca delle Caminate è un edificio storico posto su un crinale a cavallo tra la Val Bidente e il Rabbi, a 300 metri sul livello del mare. Costruito in età romana è stata utilizzata soprattutto nel periodo rinascimentale; mentre nel 1870 è stata distrutta da un terremoto. La seconda vita della Rocca comincia durante il Ventennio Fascista quando venne restaurata e donata a Benito Mussolini che la utilizzava come residenza estiva.

o.b.