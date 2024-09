Rocca delle Caminate da scoprire

S’intitola ‘Dentro una storia millenaria…fino al tramonto’ la visita guidata che si svolgerà il 15, 22 e 29 settembre a Rocca delle Caminate, organizzata dalla guida turistica abilitata dalla Regione Emilia Romagna, Chiara Macherozzi. La prima visita è domenica 15, con inizio alle 16.45 e si effettuerà solo al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni (info: 349.8087330), entro oggi. La stessa prenotazione vale per le successive visite guidate. Ciascuna terminerà sulla terrazza panoramica, da cui i partecipanti potranno fermarsi ad ammirare il suggestivo tramonto, fuori dal solito orario di chiusura (ore 19). Biglietto ridotto di ingresso alla Rocca 5 euro (a partire da 12 anni), cui va aggiunto il costo della visita guidata: 8 euro (dai 14 ai 18 anni) e 15 euro (dai 19 anni), con pagamento in loco. Il ritrovo è alle 16.45 davanti alla biglietteria della Rocca, cancello lato Forlì, per una visita che durerà due ore e mezzo.