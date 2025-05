Rocca di Caterina sotto le stelle. Arena, su il sipario: oltre 60 serate

L’estate in città torna tra le antiche pietre della fortezza della ‘Signora di Forlì. Dall’11 giugno al 31 agosto prende il via la sesta edizione della rassegna ‘Arena Forlì Rocca di Caterina Estate’, una kermesse il cui successo si è consolidato nelle cinque edizioni precedenti. Il programma propone 61 appuntamenti tra concerti, teatro e incontri culturali, tutti sotto le stelle, nella cornice storica del castello. "L’arena – spiega Giovanna Ferrini, responsabile dell’Unità eventi e turismo – verrà allestita nel secondo cortile della Rocca e potrà accogliere 300 persone. Il ciclo di eventi verrà inaugurato con il ‘Festival di Caterina Sforza. L’Anticonformista 2025’ e chiuderà con una serata in modalità discoteca a cielo aperto con un revival musicale degli anni Duemila".

L’Amministrazione, come nelle precedenti edizioni, mette a disposizione dei soggetti partecipanti alla manifestazione una serie di servizi gratuiti come il service audio-video, un grande schermo, un palco dotato di copertura, le maschere e un tecnico sempre presente alle iniziative. "Alcuni appuntamenti – prosegue Ferrini – il Comune li organizzerà in via istituzionale; oltre al Festival di Caterina Sforza verrà messo in scena ‘Caro Gio – concerto in ricordo del collega Giovanni Milanesi’, con Maurizio Tassani e Pasquale Venditto, dedicato all’amico funzionario scomparso pochi mesi fa. Il 4 e 5 agosto, con Avis, allestiremo un memorial per Silver Sirotti con gli Intercity Gospel Train Orchestra e il 18 agosto si terrà il concerto per ricordare i partigiani Versari, Silvio Corbari, Adriano Casadei, Arturo Spazzoli e Tonino Spazzoli con la Banda di Forlì. Ci saranno anche serate dedicate ai più piccoli, come ad esempio ‘Animare – cinema e giuria giovane’ con Sedicicorto il 12 luglio e Bimbobell Show il 23 agosto".

Lo scenario della Rocca si arricchisce quest’anno dei giardini rinnovati, che saranno aperti al pubblico durante tutta la rassegna. Non solo spettacoli all’arena estiva: il 15 giugno il giornalista Marino Bartoletti presenterà il suo libro ‘Il festival degli dei’ (edito da Gallucci Editore).

Il 10 luglio, invece, sarà una serata dedicata al divertimento con Sgabanaza, che celebrerà i suoi 60 anni di carriera con lo show ‘Romagna ride canta e balla’. Restando nel segno della tradizione, il 16 luglio si danza al ritmo del liscio con l’orchestra Cara Forlì. Il 22 luglio lo scrittore Roberto Mercadini porta in scena ‘La bellezza delle parole’ e il 2 agosto è il turno dello spettacolo teatrale ‘Circa, storia di una maga’ con la nota attrice Barbara De Rossi. Il 9 agosto il cesenate Denis Campitelli salirà sul palco della Rocca con ‘A trebbo con Shakespeare’.

"Anche quest’anno – sottolinea Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla cultura – l’Arena estiva si conferma una bellissima festa dedicata alla vivacità culturale della città, che racconteremo anche nel dossier che presenteremo per la candidatura a Capitale della cultura. Il calendario di eventi è reso possibile da numerose associazioni del territorio con cui in questi mesi c’è stato un processo partecipativo avviato grazie a un avviso pubblico".

Anche per il 2024, la rassegna è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. "Saranno molte le serate gratuite perché la cultura deve essere accessibile a tutti – prosegue il vicesindaco –. Quest’anno in calendario ci sono ben 15 eventi in più rispetto allo scorso anno, nel tentativo di migliorare sempre di più l’offerta. Il supporto tecnico fornito dal Comune permette a organizzazioni, altrimenti prive delle risorse economiche, di allestire i propri spettacoli. Non solo cultura ma anche solidarietà perché tanti eventi raccolgono fondi per cause benefiche".

La programmazione della manifestazione ha coinvolto Elisa Flamigni e Stefano Benetti del servizio Cultura, ma anche altre unità comunali: "E’ stato un grande lavoro di squadra – conclude Bongiorno –. Questa rassegna ha anche l’obiettivo di animare l’estate per chi resta in città. Durante i mesi più caldi sono previste altre iniziative, ma questo non rappresenterà un problema, perché Forlì è capace di ospitare più eventi contemporaneamente, grazie alla scelta attenta di target diversi per ciascuno".

Nel cartellone dell’Arena anche le tappe dell’Emilia-Romagna Festival – Summer: il 15 luglio il palco si anima con ‘La musica un ponte tra i popoli’ in collaborazione con No.Vi.Art. Si prosegue il 21 con ‘Del barrio 20 años’ con Del Barrio Trio. Il mese si chiude il 30 con ‘Omaggio ai Blues Brother e ai giganti del jazz’ con la Toscanini Academy e la Modern Big Band. Infine, il 25 agosto è il turno dell’artista Ramin Bahrami al pianoforte con ‘Tra Oriente e Occidente’. Le serate inizieranno alle ore 21. L’intero programma è consultabile su www.scopriforli.it/Arena.