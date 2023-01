Rocca, domattina l’addio al taglialegna Paolo Turchi

Paolo Turchi, 74 anni di Rocca San Casciano, faceva da decenni il taglialegna e il bosco era diventato ormai la sua seconda casa. Mercoledì pomeriggio si era recato come al solito, insieme al figlio Emanuele, nei boschi della Valbura, proprio vicino all’omonimo passo sulla strada provinciale che unisce Portico e Premilcuore. I due boscaioli stavano tagliando la legna un po’ distanti l’uno dall’altro. Verso le 16.30 il figlio si è avvicinato alla zona dove il padre stava facendo il suo lavoro e lo ha trovato steso a terra colpito da un malore, ormai privo di vita. Immediatamente ha lanciato l’allarme.

In poco tempo sono arrivati i soccorsi: l’ambulanza del 118, l’automedicalizzata, il Soccorso alpino e i carabinieri di Portico, mentre nel frattempo arrivava anche l’elimedica. Ma il personale medico non ha potuto fare niente, perché l’uomo era morto sul colpo, con ogni probabilità per infarto. Sul posto sono sopraggiunti più tardi anche altri famigliari addolorati, il sindaco di Portico e San Benedetto Maurizio Monti e un mezzo delle pompe funebri, per trasportare la salma nella camera mortuaria dell’ospedale di Forlì.

I funerali di Paolo Turchi, che era originario di Premilcuore, si svolgeranno domani mattina alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Lacrime di Rocca San Casciano. L’uomo lascia la moglie Tiziana e i figli Emanuele e Daniela. Essendo tagliatore e commerciante di legna da molto tempo, Paolo Turchi (nella foto in alto) era conosciuto non solo nella valle del Montone e sull’Appennino, ma anche in pianura proprio nel settore della produzione e vendita di legna.

Quinto Cappelli