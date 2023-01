Rocca e Dovadola, iniziative attorno al fuoco: un successo da 200 persone a sera

Con una grande cena a base di pasta e fagioli, salsiccia e pancetta alla brace, a cura del Gruppo parrocchiale, si sono concluse ieri sera a Dovadola le manifestazioni natalizie E Zoc ad Nadel, allestito in piazza, quella dove si svolge la Sagra del Tartufo. Ogni sera dal 24 dicembre a ieri (tranne Natale e San Silvestro) le associazioni del paese hanno proposto una cena attorno al fuoco, a base di specialità locali: gli Amici del Zocco di Natale, i Giovanissimi della Pro loco, l’associazione Tartufando, il Gruppo del Coro, il Comitato genitori della scuola, i volontari dell’Avis, la Pro loco, l’Associazione ciclisti dovadolesi, la Protezione civile. Racconta il presidente della Pro loco, Mirco Tedaldi: "Abbiamo registrato un successo straordinario, più del previsto. Ogni sera oltre 200 persone hanno partecipato alle iniziative, grazie soprattutto al menù fisso a 10 euro a persona, attorno alla tavola, al calore del fuoco e al vin brulé". La nuova cucina installata nella struttura del Comune, con una spesa di 240mila euro e data in gestione alla Pro loco, sarà inaugurata il 27 maggio, quando sarà installata anche una tensostruttura parasole, che resterà montata fino alla Sagra del Tartufo.

Anche a Rocca San Casciano il fuoco in piazza o Zoc ed Nadel ha ottenuto un grande successo, a cura dei giovani dell’Associazione Pro Rocca, presieduta da Enrico Neri, che commenta: "Le attività natalizie attorno al fuoco sono andate molto bene, con cene delle associazioni (Pro Rocca, I Love, Avis, Scuola, Rocchigiana Sport) che hanno registrato il tutto esaurito e 150-200 persone tutte le sere e boom la vigilia della Befana. Tre le serate clou: vigilia di Natale, con 500 persone in piazza, 1000 l’ultima sera dell’anno e 1500 appunto la vigilia della Befana, per i fuochi d’artificio e tanta musica".

q.c.