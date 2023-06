Rocca e Portico ancora a secco I sindaci: "Niente benzina, ma il problema è del fornitore"

"Le pompe di benzina di Rocca San Casciano e Portico sono vuote da oltre due settimane, non perché l’Anas non faccia passare le cisterne per i rifornimenti, ma per problemi della ditta fornitrice". Lo precisano all’unanimità i due sindaci dei rispettivi comuni, Pier Luigi Lotti e Maurizio Monti, che precisano: "Anzi, i dirigenti dell’Anas di Bologna hanno assicurato che sarebbero disposti a fare scortare le cisterne, se ce ne fosse bisogno, come hanno già fatto in altre occasione per il rifornimento di mangimi in alcune aziende agricole del territorio oppure per aziende industriali".

Aggiunge il primo cittadino di Rocca, Lotti: "Ho telefonato mercoledì mattina ai responsabili della ditta Maestri di Forlimpopoli, che da marzo scorso gestisce direttamente i due distributori di Rocca e Portico, per sollecitare il rifornimento. Mi hanno assicurato che mi avrebbero richiamato richiamato dopo 24 ore, garantendomi che in qualche modo sarebbero venuti per rifornire le pompe". Va ricordato che da Dovadola a Rocca San Casciano vige il divieto di transito per camion con peso superiore a 32 tonnellate, "ma l’Anas – come hanno precisato ieri ai sindaci i dirigenti da Bologna – non ha finora posto divieti di passaggio per i servizi essenziali che riguardano beni di primaria importanza". Concludono i sindaci: "Speriamo che la ditta sia di parola e faccia rifornimento del carburante, per non lasciare ulteriormente a secco i due distributori della media e alta valle del Montone". Infatti, da Dovadola a San Godenzo, per oltre 50 km, non esiste dopo l’alluvione e le frane un distributore di benzina aperto. E si tratta di tutta strada di montagna, compreso l’attraversamento del passo del Muraglione. A gestire i due distributori di Rocca e Portico per circa un anno, fino allo scorso marzo, era la cooperativa Acquacheta di Portico e San Benedetto, di cui è presidente Mirko Betti, già sindaco di Portico per due mandati, che spiega: "La gestione dei due distributori era abbastanza impegnativa, ma quello che ci ha convinto a lasciare è stato il dover andare tre volte la settimana a depositare gli incassi in banca a Rocca, dove spesso bisogna fare la fila agli sportelli, dove non sempre funziona quello automatico e anche perché è rischioso girare per la strada con soldi nella borsa. Tuttavia mi sembra strano che la ditta, che con noi è stata seria sia nei pagamenti sia nei rifornimenti, ora non faccia i rifornimenti in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo".

Conclude Betti: "Capisco che con la strada nelle attuali situazioni ci sia meno passaggio e quindi scarsa vendita di carburante, ma non si possono lasciare le pompe asciutte nel tratto di 50 km di una strada statale come la nostra, che ha un ruolo essenziale nella vita economica, sociale e turistica della gente che ci abita. Senza passaggio di auto e moto, la valle rischia di morire".

Quinto Cappelli