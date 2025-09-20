Rocca, Festival dei Mondi al via. Due giorni di arte, relax e dibattiti

Oggi e domani Rocca San Casciano sarà animata dal Festival dei Mondi, "due giorni di una vallata in evoluzione", come sostengono le principali organizzatrici Luisa Galeotti e Ana Maria Perez. Fra le varie iniziative nel parco Carlo Alberto Cappelli si potranno ammirare tre mostre. Luisa Galeotti, artista eclettica che da sempre si esprime con la creatività, presenta ‘Occhi che parlano’; Gabriele Pentoli unisce la pittura con la sua esperienza orafa, sperimentando nuove tecniche pittoriche; Roberto Monti, attraverso le sue fotografie, racconta con passione la bellezza e la poesia della natura, con un forte legame al suo territorio (www.robertomontifotografia.com).

Si parte questa mattina alle ore 9 con una breve escursione, adatta a tutti, per parlare di fruibilità del territorio appenninico e turismo sostenibile, con la guida ambientale escursionistica Enrico Laghi. Alle 10 si terrà l’inaugurazione del Festival con il Corpo bandistico Rocchigiano, diretto dal maestro Roberto Monti. Per tutta la giornata possibilità di fare massaggi rilassanti con Claudia (prenotabili in loco), fra cui massaggio sulla sedia, con benessere immediato in pochi minuti. Alle 14.30 possibilità di meditazione, rilassamento e benessere con Cecilia Valenti, attività ad offerta libera e si consiglia la prenotazione (info: 349.0025119). Dalle 15.30 alle 17.30 è in programma il convegno ‘Coltivare montagna’, come abbiamo riportato ampiamente ieri su queste pagine. Alle 18 presentazione dell’associazione Fuori Stagione.

Domani s’incomincia alle 10 con una passeggiata per il paese guidata da Paolo. Alle 15.30 si parlerà di mobilità montana, cui seguirà la presentazione dell’azienda Nexet e della cooperativa di comunità Vivi Premilcuore. Dopo momenti di yoga nel parco con Giulia, sarà presentata in conclusione l’associazione Murata di Dovadola.

Quinto Cappelli