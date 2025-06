Rocca, in arrivo ’Rent’. Martedì il musical rock

Appuntamento martedì alle 21 nella cornice dell’arena estiva alla Rocca di Ravaldino con il musical ‘Rent’, portato in scena dal Teatro delle Forchette. Rent è un musical rock scritto e composto da Jonathan Larson basato sull’opera ‘La bohème’ di Giacomo Puccini. Racconta la storia di un gruppo di giovani artisti e musicisti squattrinati che tentano di sopravvivere nel Lower East Side di New York nei giorni nell’atmosfera bohémien dell’Alphabet City vissuti all’ombra dell’Aids.

È la vigilia di Natale del 1989 e ci troviamo a New York. La scena si apre all’interno di uno sgangherato appartamento dove Mark (Matteo Celli), regista indipendente e squattrinato, e Roger (Stefano Naldi), chitarrista ed ex tossicodipendente, sbarcano il lunario vivendo alla giornata. Mark sta tentando di girare il film della sua vita a discapito delle difficoltà economiche e di una madre opprimente. Roger, sul quale aleggia il fantasma della sua ex dopo la scoperta di essere entrambi sieropositivi, sta tentando di comporre una canzone che possa renderlo immortale. Nello stesso palazzo vive Mimì (Beatrice Buonocore), sfacciata spogliarellista tossicodipendente, che sconvolgerà il fragile equilibrio del musicista. Ma nel quartiere dove vivono pende lo sfratto imminente: Benny (Mattia Del Popolo), loro ex coinquilino recentemente sposato con una ricca borghese, Allison Grey, è diventato il proprietario dell’intera zona e intende trasformarla da rifugio di senza tetto e artisti di strada in un quartiere prestigioso e altolocato. Ma una protesta contro lo sfratto è prevista per la sera stessa; Maureen (Laura Cappelli), poliedrica attrice bisessuale ed ex ragazza di Mark, intende scatenare una rivolta contro lo sgombero. In suo aiuto accorre la sua nuova ragazza, Joanne (Sara Zecchini), prestigioso quanto aggressivo avvocato. Tom Collins (Enrico Pasi), professore sieropositivo, filosofo, anarchico e amico comune, è nel frattempo tornato in città. Ma l’incontro con Angel (Giuseppe Verrelli), drag queen e percussionista di strada, anch’egli malato di Aids, sconvolgerà per sempre la sua vita.

Sullo sfondo del disagio economico e sociale sul quale passa l’ombra silenziosa della malattia, i protagonisti della nostra storia cercheranno di trovare ciò per cui vale la pena di lottare e vivere, ricordandosi e ricordandoci che ogni istante va vissuto intensamente perché ogni momento è…adesso o mai più. La regia è di Stefano Naldi, coreografie di Laura Cappelli. Biglietto unico 15 euro (acquistabile anche il giorno stesso dello spettacolo dalle 18). Info: 0543.1713530.

s. n.