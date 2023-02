’Rocca in maschera’ inaugura il Carnevale

Iniziano domenica 5 febbraio le numerose iniziative inserite nel programma del Carnevale di Meldola promosso dall’amministrazione comunale, dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese, da Proloco e dai Comitati Genitori delle scuole meldolesi in collaborazione alle associazioni cittadine.

Ad aprire la rassegna sarà domenica 5 ‘Rocca in Maschera’ promossa dall’associazione ‘CreAttiva’, che dalle 12 aprirà le porte del castello meldolese nella magica atmosfera de ‘I Pirati dei Caraibi. All’assalto della Rocca’.

Per l’occasione sarà possibile assistere ad una visita animata della Rocca, mentre nel corso del pomeriggio spettacoli di giocoleria piratesca, danzatrici e giochi con il fuoco animeranno il cortile del castello.

Saranno inoltre allestiti punti ristoro con possibilità di pranzare (info e prenotazioni: 320.3279351).

Invece nel pomeriggio di sabato 11, a partire dalle 14,30, si svolgerà in piazza Orsini e nella piazzetta Amendola la manifestazione ‘Meldola in Maschera’: un pomeriggio all’insegna del divertimento per grandi e piccoli con tanti stand di giochi di carnevale curati dai Comitati Genitori, dai gruppi di catechismo, dell’Acr e dagli Scout, giochi in legno di Nonno Banter 57 Aps, artisti di strada, sfilata delle maschere con premiazione del travestimento più originale, esibizione di danza hip hop ed acrobatica a cura di Dream Dance School, i burattini per i più piccoli a cura della Compagnia della Ghironda e lo spettacolo di bolle giganti di Fata Katia.

Si chiude il ricco programma sabato 18 febbraio quando dalle 16.30 Ricò sarà animata da una sfilata promossa dall’associazione ricreativa Ricò Gualdo, con partenza dalle ex scuole elementari di Ricò. Dalle 19 ‘Giro Pizza’ con prenotazioni al numero 339.5957207.

o.b.