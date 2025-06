Rocca, ’La Cantina’ diventa la casa dei giovani

Il locale si chiama ’La Cantina’ e l’associazione ’Fuori Stagione’. Il locale, in un angolo della piazzetta Tedaldi Mengozzi di Rocca San Casciano, è facilmente riconoscibile e identificabile, a due passi dalla centrale piazza Garibaldi del paese della Festa del Falò. Mentre il nome dell’associazione, ovvero Fuori Stagione, nasconde qualcosa di misterioso, almeno a prima vista. Qualcuno potrebbe pensare ad un gruppo di persone un po’ attempate, di nostalgici di un passato che fu, di quella che un tempo era il capoluogo della Romagna Toscana, la granducale Rocca San Casciano.

Ma osservando un gruppetto di sei-sette giovani poco più che ventenni, che una domenica pomeriggio stavano sistemando il locale e l’insegna sotto un sole bollente, anticipatore di canicola, invece di essere comodi e spaparanzati nella piscina comunale, oppure al fiume Montone nei gorghi di Marzolo o dei Gorgoni, il cronista si è incuriosito e, avvicinandosi, ha chiesto: "Che cosa state facendo?" Si è fatto avanti quello che sembrava il capo o meglio l’ideatore della ’cosa misteriosa’: "Sono Tommaso Bertini, il responsabile della recente associazione di giovani ’Fuori Stagione’, quella che sta organizzando per il prossimo 12-13 settembre la seconda edizione dell’omonimo Festival all’abbazia di San Donnino dedicato a musica, arte, cibo e vino del territorio. Qui in paese, nel locale ’La Cantina’, vorremmo organizzare delle iniziative e manifestazioni culturali per i giovani del paese e non solo, magari collegati con i prodotti di alcune aziende del territorio".

Il programma di partenza prevede almeno un evento culturale, musicale o artistico ogni lunedì sera, "non solo per combattere la noia del ‘dopo il dì di festa’, ma soprattutto per ritrovarci insieme per divertirci e per arricchirci da un punto di vista culturale". Parola di un pugno di giovani che ieri (1955) il regista americano Nicholas Ray chiamava ’Gioventù bruciata’, definizione ripresa e cantata qualche anno fa anche da Mahmood, ma oggi smentita da un gruppetto di giovani acqua e sapone del paese della Festa del Falò.

Tommaso Bertini, in arte TiBi, 23 anni, studente di Ingegneria gestionale all’università di Bologna, musicista che un anno fa ha presentato anche il suo primo singolo, conclude: "Siamo un gruppo di una decina di ragazzi, età media 20 anni, con molte passioni diverse e La Cantina (inaugurata lunedì scorso 23 giugno) é il luogo dove possiamo ‘sfogarle’. Abbiamo in mente di fare mostre fotografiche, workshop, degustazioni, mercatini vintage, talk e altro ancora, tutto ciò che ci viene in mente e ci piace nei limiti del possibile. Vogliamo creare un punto di incontro che ad oggi manca nel nostro paese".

Quinto Cappelli