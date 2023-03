Rocca, la sfida dei falò comincia a scaldarsi

di Quinto Cappelli

Mancano ancora tre settimane alla Festa del Falò di Rocca San Casciano, in programma il 15 aprile, ma la macchina organizzativa per la preparazione dei pagliai, per l’allestimento dei carri (nei rispettivi capannoni a Campamaggio) e per la raccolta di contributi per pagare le spese è in pieno svolgimento. Anche domenica scorsa sono proseguiti i caroselli dei camion per portare gli spini dalle colline attorno al paese sul greto dei fiume Montone, dove nelle settimana prima e dopo Pasqua saranno innalzati i pagliai che saranno incendiati la sera della festa alle 21.30 in punto, in un tripudio di folla applaudente di migliaia di spettatori. A questo proposito in settimana si terrà un incontro in prefettura con il Comitato della festa (formato dai rappresentanti del Comune, Pro loco e dei rioni Borgo e Mercato), per eventuali osservazioni riguardo la sicurezza e l’ordine pubblico. Gli organizzatori si augurano, che dopo tre anni di sospensione causa la pandemia, non siano posti limiti alla manifestazione, oltre a quelli abbastanza precisi e severi imposti dal relativo regolamento comunale.

Le principali attività di domenica scorsa si sono svolte in un particolare il clima di festa, dato che queste giornate rappresentano per i paesani un’anteprima della festa stessa, una sfida lungo le rive del fiume (il Borgo per portare gli ultimi ‘spini’, il Mercato per far arrivare la ‘zebàla’ ovvero il palo al centro del pagliaio), a suon di musica in piazza (Borgo) e sul ponte Guerrazzi (Mercato), con qualche scaramuccia goliardica che ha visto anche l’intervento del sindaco per calmare le tifoserie incalzanti e surriscaldate dei due rioni. La sfida di domenica si è svolta anche a suon di piadine fritte: le donne del Borgo a friggere le gustose specialità in un garage vicino al teatro, mentre quelle del Mercato in un gazebo sul ponte, mentre gli strilloni gridavano: "Le piadine del Borgo, non è esagerato, sono molto migliori di quelle del Mercato" e dall’altra parte: "La piadina del Mercato è gustosa e per giunta non come quella del Borgo, tutta unta".

Decine di donne ‘borgaiole’ e ‘mercaiole’ si sono alternate ai mattarelli e ai fornelli per sfornare in continuazione e per ore le gustose piadine fritte, affogate da birra e Sangiovese. La festa è proseguita fino a sera nei vari punti del paese, attirando turisti e visitatori non solo dai paesi vicini, ma anche da Forlì e da altre parti della Romagna. Cosa che avverrà anche nei prossimi weekend prima della festa.