Rocca piange la ’Cioci’, storica segretaria della scuola media

Rocca San Casciano piange la scomparsa di di Giuliana Bandinelli, per tutti La Cioci, morta a 84 anni nella casa di riposo Zangheri di Forlì, dove era ricoverata da una ventina giorni, dopo un passaggio nella struttura socio-sanitaria Il Parco e un ricovero in ospedale tre mesi fa per la frattura del femore. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Lacrime di Rocca.

La Cioci era conosciuta a Rocca e non soltanto, perché è stata per 40 anni segretaria della scuola media Leonardo da Vinci del paese, frequentata da intere generazioni di ragazzi di Rocca, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe. In quel ruolo così la ricorda l’allora insegnante di lettere Alberto Manni: "Giuliana era un punto di riferimento per alunni e professori, perché la scuola media di Rocca era come una famiglia che condivideva tutto, didattica e problemi umani e dei paesi".

Era, inoltre, volontaria e ragioniera della Fraternita di Misericordia, impegnata da sempre nel Pd e consigliera comunale per cinque anni nell’amministrazione guidata dalla sindaca Rita Monti, dal 2004 al 2009.

Ha scritto a questo proposito l’amministrazione comunale sui social: "Giuliana è stata una persona sempre attiva nel volontariato rocchigiano e sempre disponibile per il suo paese, cui ha voluto molto bene". Ricorda l’amica Marcella Bandinelli: "La Cioci era una grande e impegnata sostenitrice del rione Borgo per la Festa del Falò, mettendo soprattutto a disposizione della regia della festa il suo balcone di piazza Garibaldi".

