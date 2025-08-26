Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Rocca piange la 'Cioci', storica segretaria della scuola media
26 ago 2025
QUINTO CAPPELLI
  4. Rocca piange la ’Cioci’, storica segretaria della scuola media

Rocca piange la ’Cioci’, storica segretaria della scuola media

Rocca San Casciano piange la scomparsa di di Giuliana Bandinelli, per tutti La Cioci, morta a 84 anni nella casa di riposo Zangheri di Forlì, dove era ricoverata da una ventina giorni, dopo un passaggio nella struttura socio-sanitaria Il Parco e un ricovero in ospedale tre mesi fa per la frattura del femore. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Lacrime di Rocca.

La Cioci era conosciuta a Rocca e non soltanto, perché è stata per 40 anni segretaria della scuola media Leonardo da Vinci del paese, frequentata da intere generazioni di ragazzi di Rocca, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe. In quel ruolo così la ricorda l’allora insegnante di lettere Alberto Manni: "Giuliana era un punto di riferimento per alunni e professori, perché la scuola media di Rocca era come una famiglia che condivideva tutto, didattica e problemi umani e dei paesi".

Era, inoltre, volontaria e ragioniera della Fraternita di Misericordia, impegnata da sempre nel Pd e consigliera comunale per cinque anni nell’amministrazione guidata dalla sindaca Rita Monti, dal 2004 al 2009.

Ha scritto a questo proposito l’amministrazione comunale sui social: "Giuliana è stata una persona sempre attiva nel volontariato rocchigiano e sempre disponibile per il suo paese, cui ha voluto molto bene". Ricorda l’amica Marcella Bandinelli: "La Cioci era una grande e impegnata sostenitrice del rione Borgo per la Festa del Falò, mettendo soprattutto a disposizione della regia della festa il suo balcone di piazza Garibaldi".

