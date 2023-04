Rocca, riaprono gli abbonamenti

Per l’ultima parte della stagione al Teatro Italia di Rocca San Casciano riapre la campagna abbonamenti con un prezzo scontato a 30 euro per 3 spettacoli (info 376.1224452). Il primo sarà sabato 29 aprile, quando salirà sul palco Marco Marzocca coi divertenti personaggi di ‘Tutto Ariel’. Spiega il direttore artistico Giancarlo Dini (in primo piano nella foto di gruppo del teatro, col sindaco Pier Luigi Lotti in piedi al centro): "Lo spettacolo è un’antologia di tutti i più divertenti sketch che hanno reso famoso il personaggio di Ariel, il domestico simpatico e pasticcione alle prese con il suo Signò, il bravissimo Stefano Sarcinelli. Uno spettacolo divertente adatto a tutta la famiglia".

La stagione proseguirà il 6 maggio nientemeno che con Cochi Ponzoni, che presenterà ‘Storie di Resistenza’ e il 20 maggio con Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti nel recital di musica e parole ‘Made in Romagna’.

q. c.