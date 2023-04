Rocca, risate con il domestico pasticcione di Marco Marzocca

Per l’ultima parte della Stagione 2022-2023 al Teatro Italia di Rocca San Casciano, si riapre la campagna abbonamenti con un prezzo scontato a 30 euro per 3 spettacoli (info: 376.1224452). Gli spettacoli riprenderanno sabato, quando salirà sul palco Marco Marzocca con il filippino Ariel e gli altri divertenti personaggi ovvero ‘Tutto Ariel’. Spiega il direttore artistico Giancarlo Dini: "Lo spettacolo è un’antologia di tutti i più divertenti sketches che hanno reso famoso il personaggio di Ariel, il domestico simpatico e pasticcione, alle prese con il suo Signò (il bravissimo Stefano Sarcinelli). Ariel, da semplice personaggio comico, è diventato nel tempo una vera e propria maschera, con i suoi ‘Ciao Signò’, ‘Ci vediamo giovedì Signò’ o ‘S’è svampato!’. Popolare Arlecchino moderno, riesce con la sua simpatia a conquistare e divertire tutte le generazioni. ‘Tutto Ariel’ è uno spettacolo adatto a tutta la famiglia che garantisce risate e divertimento puro". La stagione proseguirà il 6 maggio con Cochi Ponzoni, che presenterà ‘Storie di Resistenza’, per concludersi il 20 maggio con Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti nel recital di musica e parole ‘Made in Romagna’. Commenta Dini: "Il pubblico di Rocca ha sempre risposto bene alle nostre proposte, con grande e attiva partecipazione. Per questo spero che continui nella fedeltà e nella condivisione delle proposte che continueremo a fare".

Quinto Cappelli