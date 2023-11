Rocca San Casciano, al via gli abbonamenti alla stagione teatrale

Venerdì 1 e sabato 2 dicembre dalle 10 alle 12 sarà possibile ritirare gli abbonamenti alla stagione teatrale 2023-2024, presso il teatro Italia di Rocca San Casciano. Lo annuncia il direttore artistico Giancarlo Dini, aggiungendo: "Chi non riesce a recarsi a teatro può contattarci e fissare altre modalità (376.1224452)". L’abbonamento per la stagione costa 50 euro. Chi non fa l’abbonamento può pagare ogni sera alla cassa. Il sipario si aprirà l’8 dicembre per il pubblico della poesia e degli slam poetry, qui declinata in ‘salsa comica’, ma non solo. Dentro di noi, ma anche fuori nel rapporto con l’altro, ci porta l’irrefrenabile voglia di scrivere versi, di comunicare con la poesia di Lorenzo Maragoni, campione italiano di Poetry slam, qui impegnato in uno spettacolo in cui la poesia incontra la comicità dello ‘stand up’, in una nuova formula al tempo stesso divertente e poetica lo ‘Stand up poetry’. Si proseguirà il 27 gennaio con ‘Pugni pesanti’ e Denis Campitelli che racconterà di guerra, prigionia e pugilato, "storia vera di riscatto e libertà di un prigioniero di guerra che a colpi di pugni riesce a raggiungere la libertà. È una storia non solo di scontro, ma anche di incontro con altre culture, altre lingue e genti". La stagione si concluderà il 16 marzo con l’attore bolognese Vito.

q.c.