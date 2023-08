Rocca San Casciano, alla rassegna di libri ’Caffè letterario’ i racconti di nonna Tamara

La rassegna di libri Caffè letterario 2023, organizzata a Rocca San Casciano da Marcella Bandinelli e Vincenzo Bongiorno, col patrocinio del Comune e la collaborazione di varie associazioni, si è conclusa giovedì sera con una sorpresa: la lettura di alcuni brani tratti da ‘I racconti di nonna Tamara’, con la voce prestata da Giovanna Assirelli.

Tamara Ghetti (nella foto), rocchigiana di nascita, classe 1940, è una "signora vivace, mamma di tre figli, nonna di sette nipoti e bisnonna di due pronipoti". Sposata per 58 anni con Sergio Cavaccini, che aveva trascorso la giovinezza in Argentina per lavoro, dedica i racconti di una Rocca San Casciano d’altri tempi ’all’amore della sua vita’, morto due ani fa. Si tratta di tre gioielli, con introduzione di Vincenzo Bongiorno, editi presso Digicopy Neri Alessandro di Forlì: C’era una volta che Berta Filava, La Baddura (La trebbiatura) e L’uomo della fisarmonica (Tugnazì). Una rivelazione letteraria? "Se sapessi scrivere – conclude la scrittrice con sincera modestia – potrei anche lanciare un best seller".

q.c.