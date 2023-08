Rocca San Casciano e la sua terra sarà presentato al bar Caprera

È di sicuro un libro impressionante, non solo per la mole che incute un timore reverenziale, ma soprattutto per la bellezza mozzafiato delle 500 foto che raccoglie in un solo volume, che sarebbe più giusto chiamare tomo. Sto parlando di "Rocca San Casciano e la sua terra" di Roberto Monti, direttore della banda e imprenditore edile del paese della Festa del Falò, che ama la sua terra dalle più profonde viscere. Attraverso le sue foto, Roberto, come direbbe il poeta spagnolo Machado, "è come un minatore che riesce a calarsi nelle ‘secretas galerìas del alma’ (nelle segrete gallerie dell’anima)". Sono foto che ci fanno vedere quello che i normali mortali non riescono a cogliere, o perché sono distratti dalle tante cose superficiali della realtà o perché non hanno l’anima sensibile e poetica di Roberto, che, con i suoi scatti, è continuamente a caccia del senso profondo delle cose e della difficile ricerca della verità: in un fiore, in un prato, in un capriolo che improvvisamente sbuca dal bosco e lo guarda fisso, in una casa di campagna in rovina, in personaggi caratteristici o luoghi topici del paese. Ma soprattutto perché sa trasformare gli elementi della natura (come il fulmine nella notte, immortalato dall’Appennino sul mare di Cervia) in protagonisti che esibiscono tutta la loro potenza e poesia nel teatro che lui ha realizzato: un affascinante libro di foto, che merita solo applausi. Questo capolavoro sarà presentato oggi pomeriggio in piazza a Rocca, alle 18.30 al Bar Caprera, con i saluti del sindaco Pier Luigi Lotti, del pievano don Giovanni Amati, e vari interventi moderati dal giornalista Vincenzo Buongiorno. Gli interventi saranno intercalati da alcune letture di brani (il libro riporta anche scritti dell’autore o racconti della madre Irvana), da parte di Giovanna Assirelli, Rita Monti, Daniela Monti e Chiara Pentoli. Gli intermezzi musicali saranno eseguiti da Gemma Monti, Matilde Ciani e Lucrezia Cardelea, giovani leve del corpo bandistico locale.

Quinto Cappelli