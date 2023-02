Rocca San Casciano piange il regista Scaparro: a lui nel 2003 il Premio Cappelli

La morte a 90 anni del grande regista e impresario teatrale romano Maurizio Scaparro ha suscitato cordoglio anche a Rocca San Casciano e in particolare fra i soci rocchigiani e romagnoli dell’Associazione prosa e lirica ‘Carlo Alberto Cappelli’: il 3 maggio 2003 assegnarono infatti al regista l’omonimo Premio alla carriera al Teatro Opera di Roma. Ricorda il presidente dell’Associazione, Dodo Frattagli: "Nel consegnarli il Premio Cappelli, che aveva raggiunto la 15ª edizione, Scaparro si commosse ricordando l’amicizia col nostro concittadino Cappelli, grande editore e grandissimo impresario e promotore di teatro italiano e soprattutto di giovani attori di prosa e lirica, prima al Comunale di Bologna e poi all’Arena di Verona, paragonando l’opera del nostro a quella di Strehler a Milano".

Aggiunge il presidente Frattagli: "Eravamo partiti da Rocca, da Forlì e da altre parti della Romagna con un pullman di 42 melomani, per assistere la sera al Teatro dell’Opera di Roma all’opera lirica ‘Sly’, con musica di Ermanno Wolf-Ferrari e maestro concertatore Renato Palumbo, in omaggio a Placido Domingo e Francesco Ernani, premiati insieme a Scaparro". I ricordi di Dodo sull’incontro con Scaparro mettono le ali, ma si ferma su uno in particolare: "A chi ricordò al grande regista premiato che amava dire che il suo desiderio era avere sempre una finestra su Roma e una porta aperta sull’Europa, Scaparro aggiunse: d’ora in poi anche uno spioncino su Rocca San Casciano".

Nel premio in artistica ceramica di Dario Valli sono raffigurati i simboli dell’opera di Cappelli: un libro col pentagramma e una maschera teatrale, incorniciati dai simboli storici di Rocca San Casciano: la Rocca Sassatica, la caveja romagnola e il giglio fiorentino, per ricordare l’appartenenza a Firenze per cinque secoli.

Quinto Cappelli