Rocca San Casciano, stand gastronomici e musica al Foro Boario

‘L’estate sta finendo’ è il titolo della festa che si terrà oggi presso il Foro Boario di Rocca San Casciano, organizzata dai giovani dell’associazione Pro Rocca. "Presso l’area attrezzata per manifestazioni pubbliche, il programma – spiega Enrico Neri, presidente di Pro Rocca – prevede alle 18.30 l’apertura degli stand gastronomici, con antipasto romagnolo, polenta e tagliatelle al cinghiale, spezzatino di cinghiale, contorni e dolci della tradizione". Dalle 21 seguirà musica live latino americana con il magico duo Santa Maradona. A seguire Tikki Tropicale e buona musica con il dj Portorico e i suoi Sorbinhos. Spiega Marcella Bandinelli, anima durante l’estate di altre manifestazioni d’intrattenimento e culturali, fra cui una rassegna di presentazione di libri, insieme a Vincenzo Bongiorno: "I giovani di Pro Rocca animano il nostro paese con varie iniziative. Quest’anno in particolare, nel clou di agosto, hanno organizzato la ‘Cena in bianco’, che ha portato in piazza oltre 800 persone. E’ stata una serata eccezionale per due motivi fondamentali: i nostri giovani sono capaci di creare e realizzare belle iniziative e la gente ha tanta voglia di ritrovarsi insieme, non solo a mangiare, ma soprattutto a divertirsi e a stare in compagnia e amicizia, specialmente dopo la pandemia e l’alluvione". Passato agosto Pro Rocca ha ancora in calendario alcune manifestazioni, fra cui la Sagra d’Autunno e dei frutti della Romagna Toscana.

Quinto Cappelli