Rocca, stasera la presentazione del romanzo di Debora Grossi

Sarà presentato questa sera a Rocca San Casciano, alle 20.30 presso il teatro comunale Italia, il libro ‘Il mare non l’ha fatto lui’ di Debora Grossi, edito da Minerva. L’iniziativa culturale, ad ingresso libero, è organizzata dall’amministrazione comunale. Debora Grossi nasce a Rimini nel 1990. È laureata in Farmacia e dal 2018 gestisce Il Rifugio dei Libri, una piccola libreria gratuita a Riccione, dove organizza eventi culturali e gruppi di lettura. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo con Fandango, ‘Il Movimento dei sogni’, scritto insieme all’amica Eleonora Calesini. Collabora con ‘Il Resto del Carlino’ ed è autrice della rubrica settimanale ‘Il Segna-Libro’. Ha pubblicato una serie di libri per bambini.

’Il mare non l’ha fatto lui’ è ambientato alla fine del fascismo a Riccione, dove il giovane Navarro è un ‘figlio della lupa’ ambizioso e costantemente alla ricerca di idoli. Osserva emozionato Benito Mussolini giocare a tennis, credendo di avere davanti un attore. Si ispira a lui, a Gino, il ragazzo più popolare e a Dio. Si affida a loro, mentre il regime fascista lentamente si trasforma. Navarro ruba dettagli e ricordi da quel mondo di finzione, pronto a condividerli con il migliore amico Orlando, il timido figlio del bagnino da tutti chiamato Bianchi. La Riviera truccata a festa sembra essere distante dagli echi lontani della guerra e anche le sue spiagge rimangono il luogo di conforto per chiunque voglia respirare un po’ di pace. Ma…il seguito sarà svelato durante la presentazione.

Quinto Cappelli