Rocca stasera ‘riaccende’ la Festa del Falò

di Quinto Cappelli

"L’entusiasmo di tutto il paese per la Festa del Falò , in particolare dei giovani di entrambi i rioni Borgo e Mercato, è tornato come prima della pandemia. Il clima è proprio surriscaldato, come nessuno sperava, dopo tre anni di forzato stop di questa bella tradizione, unica nel suo genere. Speriamo che tutto vada bene, raccomandando a tutti i partecipanti che si tratta di una festa". Lo sostiene il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti, annunciando la Festa del Falò in programma questa sera nella cittadina della media valle del Montone.

In mezzo a un tripudio di sostenitori e di migliaia di appassionati e turisti da tutta Italia, i due pagliai del Borgo e del Mercato saranno accesi alle 21.30 in punto, con segnale di un botto fortissimo, da venti accensori per ogni rione, che tengono in mano lunghe torce imbevute in materiale infiammabile, accese da un braciere che a sua volta è acceso dalla fiaccola benedetta portata di corsa poco prima dalla chiesa da un giovane tedoforo.

Entrambi i pagliai misurano 9 metri di altezza e 8 di diametro. Quello del Borgo è fatto alla romagnola (un po’ più panciuto), mentre quello del Mercato alla toscana (cono). A furor di popolo e soprattutto dei rionali, vince il pagliaio che brucia meglio, cioè quello le cui fiamme arrivano per prime ad avvolgere completamente la cima della pira. Tutti sapranno chi ha vinto, ma le discussioni continueranno per giorni e settimane. Dalle parti opposte delle rive del fiume (a destra il Mercato e a sinistra il Borgo) ‘mercaioli’ e ‘borgaioli’ continueranno per un bel po’ a urlare, lanciare sfottò e gridare vittoria.

Si passerà quindi ai fuochi d’artificio del Borgo e alle scariche potentissime dei botti o mortaretti del Marcato. Dal fiume si passerà poi a piazza Garibaldi, il centro storico o salotto buono, addobbato a festa con le bandiere rionali in tutte le finestre (rosso-blu borgaioli e bianco-rosse mercaiole). Qui si terranno le sfilate dei carri allegorici: alle 22.45 il Mercato (sul tema La Giungla) e alle 23.45 il Borgo (Peter Pan, ispirato al cartone animato).

Commenta il vicesindaco Lucio Giorgini, coordinatore del Comitato organizzatore (Comune, Pro loco e rioni Borgo e Mercato): "Per motivi di sicurezza e per non concentrare migliaia di persone in piazza, abbiamo organizzato spettacoli itineranti anche in altri punti del paese: nel Buginello, col Caffè degli Artisti di Cesenatico, e in piazza Vittorio Veneto, col Papete Beach di Milano Marittima". Ingresso 15 euro, gratis under 14 anni e bis della sfilata dei carri allegorici domenica pomeriggio dalle 16.30. Da ricordare che le forze dell’ordine, contro il fenomeno della guida in stato alcolico, faranno posti di blocco e controlli lungo la Ss67.

La sfida fra i due pagliai che bruciano, ovvero dei falò, è quella più sentita e attesa da mesi dai componenti dei due rioni (almeno 300 per ognuno gli attivi coinvolti). Famiglie intere sono divise a metà dalla tifoseria. Ma i presidenti del Borgo e del Mercato, Gloria Spada e Matteo Mancini, si stringono la mano in modo cavalleresco: "Vinca il migliore".