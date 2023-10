Rocca, tanti prodotti bio con le aziende locali

Fra le decine di bancarelle dei prodotti autunnali, che animeranno oggi a Rocca San Casciano la 19ª Sagra dei Sapori e Mercati d’Autunno della Romagna Toscana organizzata da Pro Rocca, c’è anche quella di Mattia Balambani. Tutti i prodotti esposti sulla sua bancarella arrivano a km zero dalla sua ‘Azienda agricola a tutto bio’, che si trova lungo la SS 67 a tre km dal paese, in località Campomaggio, verso Dovadola. Nella sua bancarella oggi abbonderanno patate bianche e rosse, cipolle rosse e gialle, meline antiche ‘cocomerine’, broccoli, cavoli, scalogno e perfino lo zafferano, una particolare specialità. "Quest’anno – racconta Balambani – scarseggiano le noci, le pere volpine e le castagne". Mattia frequenta tutte le sagre e fiere autunnali dell’Appennino, fra cui quelle di Civitella, Premilcuore, Dovadola, Portico e Tredozio.

"L’anno scorso – commenta – tiravano molto le melagrane e poco lo scalogno, quest’anno è il contrario". Nell’azienda bio a Campomaggio Mattia alleva e vende anche animali da cortile e i capretti a Pasqua. Fin dal mattino le varie zone del paese si animeranno. Piazza Garibaldi vedrà la presenza delle associazioni del territorio: creativi, arte e hobbistica, stand con piadina fritta, piadina romagnola farcita a piacimento e caldarroste, laboratorio culinario.

Per le vie del centro storico: gli antichi mestieri all’opera, prodotti tipici della Romagna Toscana, mercati ambulanti e musica dal vivo, i giochi di strada.

Nel Foro Boario funzioneranno gli stand gastronomici all’ora di pranzo, con piatti a base di cacciagione, funghi e prodotti tipici, fra cui crostini, polenta e tagliatelle. Dalle 14.30 entrerà in funzione un corso di cucina e dalle 15 per le vie del paese si esibiranno i Musicanti di San Crispino, famosa band di Modigliana. Dalle 14 alle 17.30, visite guidate gratuite di 15 minuti per vedere ‘Rocca dall’alto’, salendo sulla torre civica.

