Rocca, tutti i premiati dell’Avis "Ottimo risultato, 70 volontari"

"I giovani e le famiglie sono la vera forza dell’Avis di Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto". E’ il commento del presidente intercomunale della sezione ‘Gino Bertozzi’ dell’Avis di Rocca e Portico, Roberto Mascioli, che ha sintetizzato così la conclusione dell’assemblea annuale della benemerita associazione dei donatori di sangue dei due comuni dell’alta valle del Montone, svoltasi sabato scorso nella sede di Rocca.

L’iniziativa è stata l’occasione per fare un bilancio dell’attività 2022 che ha visto il riconoscimento dell’associazione con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Commenta il presidente Mascioli: "Nel 2022 si è registrato un ottimo risultato, nonostante un fisiologico lieve calo dei donatori: siamo ancora 70". E aggiunge: "Il plauso va all’impegno disinteressato di tutti i donatori che nell’anno appena trascorso hanno nel complesso effettuato 123 donazioni fra sangue e plasma che, rapportate alla popolazione del territorio, sono un ottimo risultato che evidenzia una grande propensione dei cittadini al dono".

Il presidente sottolinea anche "l’intensa attività promozionale dei donatori, svolta in collaborazione con le Pro loco di Rocca e Portico, durante le manifestazioni pubbliche e le feste per avvicinare il maggior numero di persone possibile a cui testimoniare l’attività dell’Avis". Nell’ultimo anno hanno lasciato l’associazione tre soci per limiti di età, ma sono arrivati 5 nuovi donatori, fra cui i giovanissimi fratelli Ginevra e Martino Pentoli di Rocca, di 18 e 19 anni, "che hanno deciso di dedicarsi al prossimo avviandosi al cammino disinteressato della donazione di sangue". Dopo aver approvato il bilancio, presentato dal tesoriere Oriano Rimini, sono stati premiati dal presidente Mascioli dieci donatori al merito, fra cui tre medaglie d’oro.

Sara Baravelli, infermiera 22enne di Portico è stata la donatrice più giovane fra i premiati, ricevendo attestato e medaglia in rame. Sara ha iniziato a donare a 18 anni, seguendo le orme dei genitori, Donatella Poggiolini e Antonio. La mamma ricopre anche la carica di consigliere nell’Avis provinciale.

Sono stati premiati anche i coniugi Eleonora e Tiziano Piovaccari di Rocca, che hanno ottenuto il riconoscimento in oro e argento dorato, "segno ancora una volta che sempre più spesso la donazione viene condivisa in famiglia". Infine, è stato premiato Oriano Rimini, già presidente della sezione, ora consigliere e tesoriere, "che ha ricevuto fra gli applausi dei presenti una meritatissima medaglia d’oro". Al termine sono stati ricordati i donatori che per limiti d’età hanno dovuto quest’anno interrompere le donazioni.

Quinto Cappelli