Rocca, un convegno per la ’Sacra Famiglia’

Dopo l’apertura domenica scorsa del centenario della scuola materna Sacra Famiglia, con una celebrazione in piazza Garibaldi, proseguiranno questa sera a Rocca San Casciano, alle 20.30 nel teatro comunale Italia, gli eventi organizzati da un comitato per le celebrazioni. A trattare il tema ‘Una storia di storie: figli, genitori e nonni in cammino’, interverranno Carmelina Labruzzo, educatrice professionale e assessora ai servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena; Claudia Bagnolini Piancastelli , pedagogista e responsabile area minori e famiglie e servizi educativi Asp Unione Vallesavio. La manifestazione è aperta al pubblico e gli organizzatori invitano a partecipare.

Come ha ricordato domenica pomeriggio in piazza la superiora generale dell’Istituto Sacra Famiglia, suor Daniela Scarpellini, al termine della messa celebrata dal vicario generale della nostra diocesi don Enrico Casadei, "l’Istituto Sacra Famiglia di Rocca San Casciano fu fondato nel 1886 da madre Teresa Lega di Brisighella, mentre il riconoscimento della scuola materna da parte del prefetto di Forlì avvenne nel 1924, di qui le manifestazioni del centenario". La celebrazione della messa in piazza è stata aperta dagli attuali bambini delle scuola materna che hanno portato all’altare un fiore ciascuno. "Siamo venuti in piazza – ha spiegato il parroco don Giovanni Amati – non per occuparla, ma per sottolineare l’importanza pubblica e civile della scuola materna delle suore". Anche il vicario generale don Casadio ha sottolineato all’omelia "i cento anni di servizio delle suore della Sacra Famiglia alla comunità di Rocca, richiamando gli attuali genitori all’importanza della formazione dei figli, specialmente a dire loro anche dei no, quando è necessario".Il sindaco Marco Valenti ha sostenuto che, "dopo 16 mesi di difficoltà per alluvioni e terremoto, la giornata del centenario della scuola dei bambini rappresentata un momento di sole e di speranza per il futuro del paese". La banda cittadina e il taglio della torta hanno concluso la giornata di festa in piazza.

Quinto Cappelli