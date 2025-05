Rocca, un nuovo itinerario tra le colline

"Il percorso di 28 km sulle Colline Rocchigiane da me disegnato e realizzato dal Gruppo Rocca Bike, percorso domenica scorsa da oltre 160 iscritti al secondo appuntamento del Campionato Romagna Bike della gara di mountain bike (Mtb) e da una quarantina di amanti della bike nel verde della natura, è talmente piaciuto che presto lo proporremo ai dirigenti nazionali come tappa ufficiale del Campionato italiano di mountain bike".

La proposta arriva da Oriano Fabbri, presidente di Rocca Bike, un gruppo di una trentina di amanti della bici in mezzo alla natura. La gara Colline Rocchigiane di domenica, organizzata da Rocca Bike e Società Tenjob con il patrocinio del Comune di Rocca San Casciano, è stata vinta da Francesco Collini del Team Essere di Gambettola, seguito da Andrea Imolesi del Team Scatenati di Forlì e Ronnie Calonici del Team Bad di Dovadola.

Spiega il presidente Fabbri: "La gara di domenica scorsa ha collaudato un percorso molto bello dal punto di vista tecnico, ma anche molto apprezzato da tutti i partecipanti, perché è pulito, deputato a quel tipo di bike e soprattutto in mezzo a panorami mozzafiato sulle nostre colline. Tanto è vero che molti hanno detto di non aver mai trovato un percorso così bello". Aggiunge Fabbri: "I partecipanti hanno apprezzato l’accoglienza non solo degli organizzatori, ma anche del Pasta Party nel Parco Gramsci e del paese".

A questo proposito è stata apprezzata dai partecipanti anche la premiazione al traguardo da parte del sindaco, Marco Valenti, e dello stesso presidente Fabbri, con ricchi premi (messi a disposizione della Società Tenjob) per il podio di otto categorie, più le donne e gli allievi. Racconta a questo proposito il primo cittadino Valenti: "Parlando con atleti, famigliari e amici al seguito, ho constatato che queste manifestazioni sportive servono molto per far conoscere e per promuovere le bellezze naturali, culturali e storiche, nonché i servizi di Rocca e del suo territorio".

Il percorso si snoda attraverso sentieri che si inoltrano per i boschi attorno Rocca San Casciano, sulla parte destra del fiume Montone, verso la valle del Rabbi e San Zeno, costeggiando antiche case rurali e monumenti, come, a titolo di esempio, l’abbazia millenaria di San Donnino, che custodisce affreschi di scuola riminese del ‘300 nell’abside e che si trova sul percorso, insieme ad atri punti panoramici affascinanti fra cui Monte Girone, Monte di Re e Cento Forche. Il gruppo Rocca Bike, che si ritrova al bar Amarcord, punto di riferimento di tutti i ciclisti che attraversano la valle del Montone, organizza uscite ogni weekend.