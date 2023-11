Rocca, uno dei paesi più colpiti: "Segnale positivo, ma è un po’ poco. Aiutateci a ricostruire le nostre case"

"Sei milioni di euro per i vari comuni romagnoli colpiti dal terremoto dello scorso 18 settembre, anche se destinati alla somma urgenza, sono un po’ poco. Tuttavia sono un segnale positivo che va accolto con favore". È questa la reazione di Pier Luigi Lotti, sindaco di Rocca San Casciano, alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale emanata dal Consiglio dei ministri. Rocca è il comune più colpito dal sisma dopo Tredozio: nel paese della media valle del Montone sono 56 le persone sfollate, cioè 24 famiglie che hanno dovuto abbandonare altrettanti appartamenti resi inagibili, in particolare tre palazzine di case popolari alla periferia del paese in direzione di Portico.

Sindaco Lotti, si aspettava di più dal Governo?

"Sì, sia per i tempi sia per i fondi".

In che senso?

"La dichiarazione è arrivata dopo un mese e mezzo dalle scosse, mentre in altri casi è stata concessa subito. Poi i fondi sono veramente pochi, anche se saranno i primi, mi sembra di aver capito".

Con questi primi fondi di somma urgenza che cosa potrete pagare?

"Bisognerà leggere bene il decreto e le applicazioni, ma potremmo pagare gli affitti alle famiglie sfollate: alcune sono in appartamenti privati, altre in albergo e una perfino dalle suore della Sacra Famiglia. Ma il problema più serio è un altro".

Quale?

"Avere i fondi per sistemare le case, per renderle agibili, cioè metterle in sicurezza, come è avvenuto in Emilia nel terremoto del 2012".

Cioè?

"Gli emiliani che hanno sistemato le case terremotate sono stati rimborsati al 100%. Così chiediamo anche noi, perché non siamo mica cittadini di serie B, anche se per fortuna sono molti di meno i romagnoli con le case inagibili dei comuni emiliani colpiti dal sisma".

Quindi come sindaci continuerete a chiedere i fondi per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle case private?

"È un nostro dovere. Se non si dovesse arrivare alla totalità, almeno consistenti contributi".

Dopo i fondi per le somme urgenze, che cosa vi aspettate?

"Che presto possano essere stanziati anche i fondi necessari alla ricostruzione, sia degli immobili pubblici che di quelli privati, senza dimenticare che stiamo vivendo in un territorio già profondamente segnato dall’alluvione del maggio scorso, con conseguenti frane. Faccio un esempio: lungo la strada statale 67 da Rocca a Dovadola restano ancora tre semafori a senso unico alternato in altrettante frane, che rallentano il traffico, anche se l’Anas sta lavorando in una per aprire le due carreggiate".

A Rocca avete ancora anche tutte le chiese chiuse e la messa festiva si celebra nel teatro comunale.

"Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria sono in corso controlli e il parroco spera di riaprirla presto".

