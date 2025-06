’Roccambolesca’, una settimana a Meldola tra arte e concerti

Parte domani alle 18 ‘Roccambolesca – Festival dell’arte’ alla Rocca di Meldola con ingresso da viale 1° maggio, a cura della Pro loco in collaborazione col Comune. Sarà la critica d’arte Lia Briganti a presentare le opere di 38 artisti di diversa natura come dipinti, fotografie e sculture, grazie alla collaborazione delle Gallerie Denis Art Gallery (curatore Denis Jovanovic Romagnoli), Progetto Exba Milano e Tren Art Gallery. I volontari della Pro loco cureranno tutte le sere la parte della ristorazione a partire dalle ore 19; e l’apericena dalle 17,30 sabato e domenica. È necessaria la prenotazione dei tavoli (solo per gruppi) al numero 340.7501002 per la parte musicale: domani si esibiranno Retronote Swing, sabato il Duo di Bastoni, e domenica aprirà la serata il poeta Roberto Cottone con la lettura delle sue poesie e la musica del Duo Baguette. Ma Roccambolesca prosegue oltre il weekend: venerdì 27 giugno si esibiranno Michele Scucchia Trio feat e Sara Jane Ghiotti, sabato 28 Cosascuola Musica Academy e domenica 29 ecco il Karaoke di Mirko The Voice.

"Roccambolesca è una mostra collettiva dove si espongono dipinti, sculture e fotografie spesso accompagnati da musica dal vivo, aperitivi e scenografie artistiche L’ideatore, curatore e anima creativa dell’evento è Cristian Cimatti – commenta il presidente della Pro loco Davide Zattini –, uno scultore locale che partecipa come organizzatore sin dalle prime edizioni. A lui si deve la direzione artistica e la selezione degli artisti invitati alla rassegna. Dal punto di vista organizzativo, Roccambolesca è promossa e realizzata dalla Pro loco Città di Meldola in stretta collaborazione con il Comune di Meldola, con il contributo di gallerie d’arte (ad esempio ‘Denis Jovanovic Romagnoli’ e ‘A Casa di Paola’). Per la prima volta, quest’anno, Roccambolesca ha avuto una sua anteprima a Meldola, nelle serate dei martedì di R’Estate in Paese, grazie a ‘Galleria21’, il nuovo spazio di promozione artistica di via Roma 21’".

Oscar Bandini