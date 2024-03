Roccari entra nella Civica. L’avvocato sta con Zattini

"Gian Luca Zattini è un uomo del fare e deve essergli permesso di portare a compimento il lavoro iniziato, che ha consentito a Forlì di uscire dallo stato di torpore in cui versava da tempo". Con queste motivazioni Roberto Roccari, avvocato, ha scelto di candidarsi ne ‘La Civica Forlì Cambia’ a sostegno dell’attuale sindaco alle prossime elezioni amministrative di giugno.

Nato e vissuto a Forlì, Roccari (classe 1951) è molto noto in città. Sposato da quasi 50 anni, ha due figli, e da 46 anni svolge la professione di avvocato penalista. Un lavoro che lo ha portato anche a diventare presidente dell’ordine degli avvocati di Forlì-Cesena. Come ha deciso di candidarsi in politica? "Il tempo delle ideologie è ormai finito. Non ho mai aderito a nessun partito – specifica Roccari – e non avrei accettato di entrare a fare parte di uno ora: la lista civica è così l’approdo ideale per mettere a disposizione quelle che sono le mie competenze".

Tra i temi che lo appassionano, c’è l’università: "Vivo vicino al Campus che, a detta dei tanti studenti che lo frequentano, è il più bello della regione. Zattini è riuscito a completare il Campus e a portare Medicina: ora deve portare a termine altri progetti importanti come l’ex Eridania, l’hotel della Città e la Ripa, recentemente acquisiti e che porteranno Forlì ad essere sempre più una città a misura di famiglia".

Dopo una vita passata nelle aule dei tribunali, al momento Roccari è presidente della Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Forlì. E vuole portare le proprie competenze nei campi della sicurezza, trasparenza e legalità. "Di questo mi sono occupato per una vita – racconta – e da questo non transigo. A Forlì si vive bene, ci sono alcuni problemi, ma minori rispetto anche ad altre città vicine. La vittoria di Zattini nel 2019 ha dato vita a un’alternanza che, dopo decenni di predominio di una parte politica, ha fatto bene alla città. Voglio dare il mio contributo affinché il sindaco possa completare il suo lavoro nei prossimi cinque anni".

Matteo Bondi