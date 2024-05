"Rocchigiana, continuano a fiorire i giovani talenti"

Quattro squadre del settore giovanile dell’Unione Sportiva Rocchigiana hanno partecipato alla fase finale del Campionato di calcio del CSI. Oltre 80 bambini e ragazzi, dagli 8 ai 17 anni, hanno giocato domenica 26 maggio allo Stadio Manuzzi di Cesena, accompagnati dall’entusiasmo dei loro allenatori, di genitori e amici. Al mattino è stata la volta delle squadre ‘Primi calci’ e ‘Pulcini’, nelle cui fila militano anche quindici calciatrici.

Nel pomeriggio hanno giocato ‘Allievi’ e ‘Giovanissimi’, squadre che hanno vinto i rispettivi campionati. I calciatori hanno raggiunto Cesena con due pullman, grazie alla ditta rocchigiana Ferrini Bus, che da sempre sostiene l’Unione sportiva e che nell’occasione ha offerto il viaggio. Alla Rocchigiana sono iscritti bambini e ragazzi di Rocca San Casciano, ma anche degli altri comuni della Valle del Montone: Portico e San Benedetto, Dovadola e Castrocaro Terme e Terra del Sole. "Negli ultimi anni – afferma il presidente, Fabio Samorì, tracciando un bilancio della stagione calcistica della prima metà del 2024 – abbiamo visto rifiorire il nostro settore giovanile, grazie a diverse persone della nostra vallata che si impegnano come allenatori e accompagnatori, e ad aziende e attività del territorio che ci sostengono, fra cui in primis il Comune di Rocca, nelle cui strutture sportive si svolge l’attività dei nostri ragazzi". Aggiungono Carlo Casanova di Rocca e Alessandro Benedetti di Portico, rispettivamente mister under 12 e mister under 18: "L’idea che ci guida? Offrire la possibilità a tutti di poter praticare lo sport, un messaggio questo che favorisce l’aggregazione anche in realtà come l’alta valle del Montone". Conclude il presidente Samorì: "La Rocchigiana è l’esempio di uno sport finalizzato e vissuto come impegno personale e sociale per la formazione non solo tecnica e sportiva dei ragazzi e giovani, ma anche per la crescita della persona. Insomma, alla Rocchigiana non bastano le strutture, che pure sono importanti, ma centrale è la persona umana nella sua crescita e formazione integrale".

Quinto Cappelli