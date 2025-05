Rocco Chinnici, il libro sul giudice antimafia

Oggi alle 17.30 nel salone Aurora di Palazzo Albicini (C. so Garibaldi 80) si terrà la presentazione del libro ’L’Italia di Rocco Chinnici. Storia di un giudice rivoluzionario e gentile’ (Edizioni Minerva), a cura di Riccardo Tessarini e Alessandro Averna Chinnici, capitano del nucleo compagnia dei Carabinieri di Faenza, nipote del Giudice. Dialoga con gli autori Simona Palo. L’incontro è promosso dal Circolo Aurora, con il Patrocinio morale di Fondazione Falcone, per celebrare, nel mese dedicato alla Legalità, la figura del Giudice antimafia Rocco Chinnici. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.